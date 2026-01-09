"Krwawa rozgrywka" (2017): rzadko pokazywane widowisko akcji

Hongkong. Agent specjalny Lin Dong (Jackie Chan) dowiaduje się, że stan zdrowia jego cierpiącej na białaczkę córki, Xixi, znacznie się pogorszył. Mężczyzna nie może jednak być przy niej, ponieważ musi ochraniać ważnego świadka - doktora Jamesa.

Wiele lat później australijski pisarz Rick Rogers (Damien Garvey) wydaje książkę zatytułowaną "Krwawa rozgrywka", która opowiada historię dziewczyny, żyjącej z mechanicznym sercem. Pewnego dnia tajemniczy Li Sen (Show Lo) wchodzi do domu autora pod przykrywką i kradnie informacje z jego komputera. W tym samym czasie Kobieta w Czerni (Tess Haubrich) w towarzystwie dwóch mężczyzn atakuje budynek i przesłuchuje pisarza w celu pozyskania informacji o źródle jego inspiracji.

Tymczasem młodą Nancy (Na-Na OuYang) dręczą koszmary, dziejące się w laboratorium, w którym przeprowadzane są przedziwne eksperymenty. Nikt nie wie, że tak naprawdę jest ona... zmarłą przed laty Xixi. Dziewczyna nie pamięta jednak swojego poprzedniego życia.

Choć produkcja w reżyserii Leo Zhanga okazał się klapą w kinach i zebrał mieszane recenzje, wielu widzów doceniło kreację Jackiego Chana. Dostrzegano wiele cech wspólnych z wcześniejszymi projektami legendarnego hongkońskiego aktora.

"Krwawa rozgrywka" dziś w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Krwawa rozgrywka" nieczęsto jest emitowany w telewizji. Tym bardziej warto dać temu widowisku szansę i zasiąść wieczorem przed ekranem. Produkcja zostanie wyemitowana dziś, 9 stycznia o godzinie 22:00 w Czwórce (TV4).

