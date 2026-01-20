Polacy pójdą dzisiaj późno spać. Polsat pokaże adaptację bestsellerowego kryminału

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

"Pierwszy śnieg" to ekranizacja powieści kryminalnej autorstwa Jo Nesbø o tym samym tytule. Detektywa Harry'ego Hole'a zagrał Michael Fassbender, a na ekranie towarzyszyła mu plejada gwiazd, w tym Rebecca Ferguson i nagrodzony Oscarem J.K. Simmons. Trzymająca w napięciu produkcja zostanie dziś pokazana w telewizji. Poniżej zdradzamy, gdzie i o której będzie można ją obejrzeć.

Kadr z filmu "Pierwszy śnieg" (2017)
Kadr z filmu "Pierwszy śnieg" (2017)imdb.com

"Pierwszy śnieg": adaptacja bestsellera. O czym opowiada film?

"Pierwszy śnieg" z 2017 roku oparty został na bestsellerowej powieści Jo Nesbø. W trzymającym w napięciu thrillerze zagrała plejada gwiazd: Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg, Val Kilmer, James D’Arcy i laureat Oscara J.K. Simmons.

Szef elitarnej ekipy detektywów Harry Hole (Fassbender) prowadzi skomplikowane śledztwo. Wraz z nadejściem zimy ginie kolejna osoba. Detektyw boi się, że do miasta powrócił seryjny morderca. Z pomocą znakomitej rekrutki (Rebecca Ferguson) zaczyna łączyć stare sprawy kryminalne z nowymi zdarzeniami. Wie, że musi rozwiązać zagadkę zanim spadnie kolejny pierwszy śnieg.

Za reżyserię kryminału odpowiada nagrodzony statuetką BAFTA Tomas Alfredson. Za scenariusz odpowiadał duet Søren Sveistrup i Hossein Amini.

"Pierwszy śnieg" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

Film "Pierwszy śnieg" zostanie wyemitowany dziś, 20 stycznia o 22:55 na antenie Polsatu.

