"Wyspa strachu" (2009): wakacje, które zmieniają się w koszmar

Cliff (Steve Zahn) i Cydney (Milla Jovovich) wyruszają na Hawaje, by spędzić miesiąc miodowy z dala od cywilizacji. Na odludnym szlaku spotykają spanikowanych turystów, którzy wspominają o podwójnym morderstwie w Honolulu. Władze poszukują dwóch osób, mężczyzny i kobiety. Niepewni czy zostać, czy też uciekać, Cliff i Cydney przyłączają się do dwóch innych par.

Wędrując po rajskiej okolicy, najpierw spotykają Kale’a (Chris Hemsworth) i Cleo (Marley Shelton), dwoje niezadowolonych autostopowiczów. Ale wolą kontynuować wędrówkę w towarzystwie Nicka (Timothy Olyphant), który twierdzi, że jest weteranem wojny w Iraku, i jego dziewczyny, Giny (Kiele Sanchez). Dwoje zakochanych, którzy spędzają swoje pierwsze wspólne wakacje na Hawajach, odkrywają, że na tych wyspach psychopaci polują i mordują niewinnych ludzi. Wkrótce znowu dochodzi do brutalnego ataku. Nikt nie wie, komu może zaufać. Raj zamienia się w piekło - rozpoczyna się walka o przetrwanie...

Za reżyserię i scenariusz thrillera odpowiada David Twohy ("Ścigany", "Riddick").

"Wyspa strachu" dziś w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Wyspa strachu" zostanie wyemitowany dziś, 2 stycznia o godzinie 22:05 w Czwórce.

