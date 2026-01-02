"Minecraft" jednym z najlepszych filmów 2025? Ten werdykt zaskakuje
Film "Minecraft" okazał się jednym z największych kinowych fenomenów 2025 roku, mimo że opinie krytyków były podzielone. Teraz produkcja zyskała nieoczekiwane wsparcie, bo uznany reżyser wskazał ją jako jeden z najlepszych filmów roku.
"Minecraft: Film" trafił na listę najlepszych produkcji 2025 roku przygotowaną przez Luca Guadagnino. Twórca znany z filmów takich jak "Tamte dni, tamte noce" czy "Challengers" zaskoczył swoim wyborem, bo był jedynym reżyserem w tym zestawieniu, który postawił na ekranową adaptację kultowej gry. Co istotne, Guadagnino nie dołączył do swojej decyzji żadnego komentarza ani uzasadnienia, pozostawiając pole do interpretacji widzom i branży.
Zestawienie, w którym pojawił się "Minecraft", zostało opublikowane przez IndieWire i obejmowało typy wielu cenionych twórców. Wybór Guadagnino szybko zwrócił uwagę, bo film przez wielu odbierany był raczej jako rozrywkowy blockbuster niż artystyczna propozycja roku.
Trudno jednak przejść obojętnie obok skali sukcesu, jaki odniósł "Minecraft: Film". Produkcja zarobiła w kinach na całym świecie niemal miliard dolarów, stając się jednym z najbardziej dochodowych tytułów roku. Wynik ten potwierdził siłę marki i ogromne zainteresowanie widzów, także tych, którzy wcześniej znali uniwersum jedynie z gry.
Jednocześnie film spotkał się z mieszanym odbiorem krytyków. Część recenzentów chwaliła widowiskowość i energię produkcji, inni zarzucali jej fabularną prostotę i podporządkowanie się regułom kina familijnego. Właśnie ten rozdźwięk między opiniami krytyków a entuzjazmem widowni sprawił, że wybór Guadagnino wybrzmiał tak mocno.
Na liście przygotowanej przez reżysera znalazły się także inne głośne tytuły, w tym "Mission: Impossible - The Final Reckoning" oraz "28 lat później". Zestawienie pokazało szerokie spektrum gustów Guadagnino, od kina akcji po kontynuacje kultowych historii.
Fakt, że w tym gronie pojawił się również "Minecraft", wielu obserwatorów odebrało jako sygnał, że reżyser dostrzega w kinie popularnym coś więcej niż tylko masową rozrywkę. To także dowód na to, że granice między kinem artystycznym a mainstreamem coraz częściej się zacierają.
Sukces finansowy pierwszej części szybko przełożył się na decyzję o kontynuacji. Sequel "Minecraft: Film" ma już wyznaczoną datę premiery i trafi do kin 23 lipca 2027 roku. Informacja ta potwierdziła, że studio wiąże z marką długofalowe plany i liczy na utrzymanie zainteresowania widzów.
W kontekście uznania ze strony takiego twórcy jak Guadagnino, przyszłość filmowego uniwersum "Minecrafta" nabiera dodatkowego znaczenia. Produkcja, która dla jednych była czystą rozrywką, dla innych stała się zaskakującym punktem odniesienia w rozmowie o kinie 2025 roku.
