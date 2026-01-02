"Minecraft" jednym z najlepszych filmów 2025? Ten werdykt zaskakuje

"Minecraft" film jednym z najlepszych filmów 2025 według reżysera

"Minecraft: Film" trafił na listę najlepszych produkcji 2025 roku przygotowaną przez Luca Guadagnino. Twórca znany z filmów takich jak "Tamte dni, tamte noce" czy "Challengers" zaskoczył swoim wyborem, bo był jedynym reżyserem w tym zestawieniu, który postawił na ekranową adaptację kultowej gry. Co istotne, Guadagnino nie dołączył do swojej decyzji żadnego komentarza ani uzasadnienia, pozostawiając pole do interpretacji widzom i branży.

Zestawienie, w którym pojawił się "Minecraft", zostało opublikowane przez IndieWire i obejmowało typy wielu cenionych twórców. Wybór Guadagnino szybko zwrócił uwagę, bo film przez wielu odbierany był raczej jako rozrywkowy blockbuster niż artystyczna propozycja roku.

Sukces kasowy filmu "Minecraft" a reakcje krytyków

Trudno jednak przejść obojętnie obok skali sukcesu, jaki odniósł "Minecraft: Film". Produkcja zarobiła w kinach na całym świecie niemal miliard dolarów, stając się jednym z najbardziej dochodowych tytułów roku. Wynik ten potwierdził siłę marki i ogromne zainteresowanie widzów, także tych, którzy wcześniej znali uniwersum jedynie z gry.

Jednocześnie film spotkał się z mieszanym odbiorem krytyków. Część recenzentów chwaliła widowiskowość i energię produkcji, inni zarzucali jej fabularną prostotę i podporządkowanie się regułom kina familijnego. Właśnie ten rozdźwięk między opiniami krytyków a entuzjazmem widowni sprawił, że wybór Guadagnino wybrzmiał tak mocno.

Lista najlepszych filmów 2025 według Luki Guadagnino

Na liście przygotowanej przez reżysera znalazły się także inne głośne tytuły, w tym "Mission: Impossible - The Final Reckoning" oraz "28 lat później". Zestawienie pokazało szerokie spektrum gustów Guadagnino, od kina akcji po kontynuacje kultowych historii.

Fakt, że w tym gronie pojawił się również "Minecraft", wielu obserwatorów odebrało jako sygnał, że reżyser dostrzega w kinie popularnym coś więcej niż tylko masową rozrywkę. To także dowód na to, że granice między kinem artystycznym a mainstreamem coraz częściej się zacierają.

Sequel "Minecraft: Film" już zapowiedziany

Sukces finansowy pierwszej części szybko przełożył się na decyzję o kontynuacji. Sequel "Minecraft: Film" ma już wyznaczoną datę premiery i trafi do kin 23 lipca 2027 roku. Informacja ta potwierdziła, że studio wiąże z marką długofalowe plany i liczy na utrzymanie zainteresowania widzów.

W kontekście uznania ze strony takiego twórcy jak Guadagnino, przyszłość filmowego uniwersum "Minecrafta" nabiera dodatkowego znaczenia. Produkcja, która dla jednych była czystą rozrywką, dla innych stała się zaskakującym punktem odniesienia w rozmowie o kinie 2025 roku.

