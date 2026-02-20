Polacy dzisiaj nie zasną. W telewizji odważny film tylko dla dorosłych

Erotyczny thriller "Pięćdziesiąt twarzy Greya" z 2015 roku zarówno bił rekordy oglądalności, jak i stał się ulubionym obiektem krytyki. Miażdżące oceny znawców nie przeszkodziły widzom tłumnie zapełniać sal kinowych, a z odtwórców głównych ról - Jamiego Dornana i Dakoty Johnson - zrobić gwiazdy filmowe. Dziś wieczorem produkcja zostanie wyemitowana w telewizji. Podkreślamy jednak, że tytuł jest przeznaczony wyłącznie dla widzów dorosłych.

Młoda kobieta o jasnych włosach i grzywce ubrana w kwiecistą bluzkę i błękitny sweter siedzi na jasnym tle z zatroskaną miną, spoglądając w bok.
"Pięćdziesiąt twarzy Greya" materiały prasowe

"Pięćdziesiąt twarzy Greya": adaptacja bestsellera. Film tylko dla dorosłych

"Pięćdziesiąt twarzy Greya" to opowieść o studentce literatury, która przeprowadza wywiad z przystojnym milionerem. Początkowo niewinna rozmowa prowadzi do wspólnej fascynacji, która przeradza się w nietypową więź, pełną namiętności, ale i niepewności z którą dziewczyna nie miała wcześniej do czynienia. Kolejne odsłony serii - "Ciemniejsza strona Greya" i "Nowe oblicza Greya" - eksplorują rozwój ich relacji.

Gdy "Pięćdziesiąt twarzy Greya" weszło do kin, zapoczątkowało trend na filmy eksplorujące to, co może dziać się za zamkniętymi drzwiami u par szukających mniej klasycznych doznań. Produkcja natychmiast stała się globalnym hitem i pobudziła dyskusję o alternatywnych modelach funkcjonowania związków damsko-męskich.

Ze względu na liczne sceny erotyczne, film w niektórych krajach nie został pokazany w kinach. Jednym z nich są Indie.

"Pięćdziesiąt twarzy Greya" dziś w telewizji. Gdzie i o której emisja?

"Pięćdziesiąt twarzy Greya" to odważny film, który z pewnością wielu Polaków obejrzy z wypiekami na twarzy. Emisja już dziś, 20 lutego o godzinie 23:05 w Polsacie.

