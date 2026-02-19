Nowa gwiazda kultowej serii. Zostanie jej "twarzą" na lata?

"Krzyk 7": Nowe gwiazdy serii

Isabel May (serial "1883") objęła rolę Tatum, córki Sidney. Aktorka przyznała, że nie widziała przedtem żadnego "Krzyku".

"Wiem, wiem - to wstyd" - mówiła. Szybko jednak "odrobiła lekcje" i odkryła, że "Krzyk" to nie tylko krew i brutalność. "Okazało się, że było to zabawne, pełne emocji" - przekonywała.

Reżyser Kevin Williamson, wierny widz serialu "1883", zachwycony May, googlował już wtedy jej nazwisko. "A niecały rok później ją reżyserowałem. Takie mam szczęście. Jest absolutnie wspaniała" - cieszył się. Neve Campbell, zwracając się do swoich fanów, dodawała: "Nie mogę się doczekać, abyście zobaczyli, co ta dziewczyna potrafi!".

W przeciwieństwie do May, McKenna Grace (serial "Opowieść podręcznej", a wkrótce "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek"), grająca w "Krzyku 7" Hannah, znała wszystkie części serii już wcześniej.

"Jestem jej ogromną fanką od bardzo dawna. Ostatnią część widziałam w kinie. Uwielbiam ją!" - zdradziła w "Variety".

Modelka i aktorka Michelle Randolph (seriale "1923" i "Landman: Negocjator"), która wystąpiła jako Madison, była uszczęśliwiona pracą z Kevinem Williamsonem.

"To niewiarygodne, że właśnie on, związany z serią od samego początku, reżyseruje ten film" - mówiła w rozmowie z "Collider". Przy innej okazji żartowała, że na planie musiała przede wszystkim bardzo intensywnie dbać o gardło - ze względu na naprawdę dużo krzyku. Co ważniejsze, potwierdziła, że w filmie będzie wiele odniesień do przeszłości cyklu.

materiały dystrybutora

"Krzyk 7": O filmie

Gdy w miasteczku, gdzie Sidney Prescott (Neve Campbell) próbuje ułożyć sobie na nowo życie, pojawia się kolejny Ghostface, przeszłość powraca do niej z niepowstrzymaną siłą. Tym razem to nie ona jest celem zabójcy, lecz jej córka Tatum (Isabel May). Aby zapobiec najgorszemu, Sidney będzie musiała ponownie stanąć twarzą w twarz z upiorną maską i zapłacić nadzwyczaj wysoką cenę.

"Krzyk 7" tylko w kinach od 27 lutego!