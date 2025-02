"Dog Man" - adaptacja popularnej serii komiksów

Na ekrany kin wkroczył "Dog Man" , animowana komedia o superbohaterach, która z pewnością rozbawi widzów w każdym wieku. Film, wyreżyserowany przez zdobywcę nagrody Emmy, Petera Hastingsa, opowiada o niezwykłym połączeniu. W wyniku ratującej życie operacji powstaje Dog Man - pół pies, pół człowiek, który przysięga chronić i służyć, choć wiewiórki potrafią go skutecznie rozproszyć. Jego głównym zadaniem jest powstrzymanie kociego superzłoczyńcy Peteya, a sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy na scenie pojawia się jego koci klon.

"Dog Man" to adaptacja popularnej serii komiksów Dava Pilkeya, która została wyprodukowana przez DreamWorks Animation. Po zaledwie czterech dniach w kinach zdobył tytuł najbardziej dochodowej premiery 2025 roku z wynikiem 36 milionów dolarów. Szacuje się, że będzie pierwszym filmem, który w tym roku zyska wpływy powyżej 100 milionów dolarów.

Budżet produkcji wynosił 40 milionów dolarów.

Box office USA - co króluje w kinach?

Jednym z nowych filmów jest także "Towarzysz", który przy budżecie 10 milionów dolarów zarobił 9,5 miliona dolarów podczas premiery - a był to wynik w górnych granicach prognoz. Produkcja jest pełnometrażowym debiutem Drew Hancocka, dotychczas twórcy telewizyjnego. W roli głównej wystąpiła Sophie Thatcher, gwiazda filmu "Heretic". Towarzyszą jej między innymi Harvey Guillén (serial "Co robimy w ukryciu") i Jack Quaid (serial "The Boys").

"Śmierć miliardera uruchamia łańcuch zdarzeń, który zaważy o życiu Iris i jej przyjaciół, spędzających weekend w posiadłości bogacza nad jeziorem" - mówi opis filmu.Kolejnym filmem, który miał zrobić sporo szumu jest "Valiant One" - debiut reżyserski producenta "300" i "Hit Mana". Niestety produkcja nie cieszy się dużą popularnością. W 1275 kinach zarobił dotychczas 770 tysięcy dolarów.