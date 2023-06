15 stycznia 2020 roku w wieku 75 lat zmarł Wayde Douglas Bowles, znany na całym świecie jako Rocky Johnson. Należał on do grona najbardziej utytułowanych wrestlerów, zapisując się w historii zdobyciem mistrzostwa drużynowego WWF Tag Team Championship jako pierwszy czarnoskóry zawodnik tej dyscypliny. Pozostawił on w żałobie żonę i trójkę dzieci - Curtisa i Wande Bowles oraz Dwayne’a Johnsona , byłego wrestlera, a obecnie jednego z najlepiej opłacanych aktorów w Fabryce Snów.

Dwayne Johnson pokłócił się z ojcem trzy tygodnie przed jego śmiercią

Z okazji Dnia Ojca, który w Stanach Zjednoczonych obchodzony był w tym roku 18 czerwca, 51-letni gwiazdor "Szybkich i wściekłych" opublikował na Instagramie krótki film. Johnson, który jest tatą trzech córek, złożył w nim życzenia innym ojcom. Po kilku godzinach zamieścił on w serwisie poruszające nagranie, w którym ujawnił, że ze swoim tatą miał bardzo skomplikowaną relację. Szczególnie dojmująca jest dla niego świadomość, iż nie zdążył pogodzić się z ojcem przed jego śmiercią.

"Chciałem się z wami podzielić swoimi spostrzeżeniami na temat radości i dumy, które wynikają z bycia ojcem. Poczułem jednak, że w tamtym nagraniu czegoś brakowało. Brakowało odniesienia do tych z nas, którzy nie mają już tego przywileju, by życzyć naszym ojcom wszystkiego najlepszego. Nie możemy ich przytulić, zadzwonić, bo nie ma ich z nami. Z pewnością wielu z was, podobnie jak ja, miało trudną relację z ojcami. Teraz chcielibyśmy móc spotkać się, powiedzieć, że ich kochamy i że dziękujemy za to, że nas wychowali. Niestety to niewykonalne. I jest to naprawdę trudne" - wyznał gwiazdor.

Dwayne Johnson: Nie miałem szansy pożegnać się z ojcem

Johnson ujawnił, że na niespełna miesiąc przed śmiercią jego ojca wybuchła między nimi karczemna awantura. "W Boże Narodzenie 2019 roku potwornie się pokłóciliśmy. To była najgorsza kłótnia w całym moim życiu. Przestaliśmy się do siebie odzywać, a trzy tygodnie później on zmarł. Nie miałem szansy się pożegnać i nie miałem szansy pogodzić się z tym, przez co obaj przechodziliśmy. Mówiąc o tym, mam gęsią skórkę" - zdradził poruszony "The Rock".

Aktor zaapelował więc do odbiorców, by nie popełnili tego samego błędu. "Zróbcie wszystko, co w waszej mocy, aby pogodzić się z bliskimi. Może się tak zdarzyć, że nagle będziecie musieli pisać przemowę na pogrzeb waszego taty, tak jak było w moim przypadku. Pewnego dnia obudziłem się i jego już nie było. Nie chcę, żebyście przez to przechodzili" - powiedział Johnson. W opisie nagrania gwiazdor zaznaczył, że warto zabiegać o pojednanie, nawet jeśli nasze relacje z rodzicem nie należą do łatwych. "Jeśli wasz staruszek wciąż jest w pobliżu - potraktujcie to jako błogosławieństwo" - podkreślił.