Po tym seansie już nic nie będzie takie samo. To najstraszniejszy film roku?

Oprac.: Martyna Janasik Wiadomości

Nowy horror Zacha Creggera, twórcy "Barbarzyńców", trafi do polskich kin 8 sierpnia. "Zniknięcia" to wielowątkowa opowieść o tajemniczym zniknięciu grupy uczniów z małego miasteczka i próbie odkrycia, co naprawdę wydarzyło się tej nocy. Do sieci trafił właśnie pierwszy zwiastun. Zapowiada się na najstraszniejszy film roku.

Zdjęcie Kadr z pierwszego zwiastuna filmu "Zniknięcia" / Warner Bros / YouTube