Po tych filmach założysz dres i pójdziesz pobiegać

"W obręczy marzeń" (1994), reż. Steve James

Przełomowy, niemal trzygodzinny dokument Steve'a Jamesa skupia się na dwóch afroamerykańskich nastolatkach, którzy marzą o grze w NBA. Pasja i ambicja ściera się tutaj z systemem, często rzucającym bohaterom kłody pod nogi. To obraz nierównej walki, w którym na pierwszym planie zawsze są bohaterowie oraz sport.

"W obręczy marzeń" miało swą premierę podczas festiwalu w Sundance, gdzie zachwyciło krytyków i widzów. Wielu uznało go za najlepszy i najważniejszy film 1994 roku. Zachęceni sukcesem producenci zgłosili go w wyścigu do Oscara w kategorii "najlepszy film". Gdy nie udało się zdobyć nominacji za produkcję roku i dokument, wiele osób protestowało. Wśród nich by Roger Ebert, nestor amerykańskie krytyki filmowej. Pominięcie "W obręczy marzeń" wywołało zmiany w regulaminie Akademii i formie pokazów filmów dokumentalnych starających się o nominację.

Reklama

Wideo youtube

"Rocky" (1976), reż. John G. Avildsen

Jeden z najbardziej podnoszących na duchu filmów w historii amerykańskiego kina. Opowieść o prostym chłopaku z biednej dzielnicy Filadelfii, który dostaje szansę od losu — udział w pojedynku bokserskim z mistrzem świata Apollem Creedem. Dla sportowca to tylko zabieg PR-owy, nic więcej. Dla Rocky'ego to walka o wszystko. Gdy na ringu stawia opór swojemu przeciwnikowi, wszyscy są zaskoczeni, a później zaczynają mu kibicować. W finale wynik pojedynku okazuje się nieważny, bo "Rocky" tak naprawdę nie jest filmem o sporcie. To historia miłosna — o gościu, który w końcu chce powiedzieć nieśmiałej dziewczynie ze sklepu zoologicznego, że mu się podoba.

"Rocky" podbił serca widzów i krytyki. Z dotychczas nieznanego Sylvestra Stallone'a, który zagrał tytułową rolę oraz napisał scenariusz, uczynił gwiazdę światowego formatu. Film rozbiła bank podczas rozdania Oscarów, zdobywając trzy statuetki — za montaż, reżyserię i produkcję roku.

Zdjęcie Kadr z filmu "Rocky" / AKPA

"Wściekły byk" (1980), reż. Martin Scorsese

Gdy "Rocky" podnosił na duchu, "Wściekły byk" był jego pesymistycznym rewersem. To film, gdzie z sukcesem przychodzi pycha, a później bolesny upadek, odcięcie się od najbliższych, a w końcu popadnięcie w śmieszność i osamotnienie. Boks nie ma tutaj większej finezji. Starcia są brutalne, a siłę każdego ciosu czuć poza ekranem. Wszystko dzięki znakomitej stronie technicznej oraz życiowej roli Roberta De Niro, który został za nią nagrodzony Oscarem.

Zdjęcie Robert De Niro w filmie "Wściekły byk" / AKPA

"Wyścig" (2013), reż. Ron Howard

Historia rywalizacji kierowców Formuły 1, Amerykanina Jamesa Hunta i Niemca Nikiego Laudy. Każdy z bohaterów ma swoje wady i trudno z nimi jednoznacznie sympatyzować. Jeszcze trudniej nie ekscytować się jednak ich kolejnymi starciami — na torach wyścigowych i poza nimi. "Wyścig" to produkcja dopracowana w najdrobniejszych szczegółach i trzymająca w napięciu do ostatnich minut.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wyścig" [trailer]

"Moneyball" (2011), reż. Bennett Miller

Jak sprawić, by drużyna baseballowa z dołu tabeli zaczęła wygrywać? Proste, należy zatrudnić najlepszych zawodników. Tylko co zrobić, gdy funduszy brak? Na to opowiada "Moneyball". Zamiast zmagań na boisku baseballowym więcej tutaj tabelek, statystyk i zestawień liczb. I, co najbardziej imponujące, ogląda się to z ekscytacją godną finału mistrzostw świata.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Moneyball" [trailer]

"Ucieczka do zwycięstwa" (1981), reż. John Huston

Grupa jeńców wojennych zostaje zmuszona do propagandowego meczu piłkarskiego z drużyną niemiecką. Dla więźniów okazuje się to doskonałym pretekstem do opracowania planu ucieczki. W finale bohaterowie stają przed dylematem — wolność czy symboliczne zwycięstwo nad agresorem?

Obok aktorów, takich jak Michael Caine i Sylvester Stallone, w filmie zagrali profesjonalni piłkarze, między innymi Pele i Kazimierz Deyna.

Zdjęcie Kadr z filmu "Ucieczka do zwycięstwa" / AKPA

"Rydwany ognia" (1981), reż. Hugh Hudson

Czy to jeden ze słabszych zwycięzców Oscara w kategorii "najlepszy film" w historii? Być może. Czy dziś niewielu pamięta historię dwóch lekkoatletów, którzy wystartowali na Igrzyskach Olimpijskich w 1924 roku? Możliwe. Nikt jednak nie przejdzie obojętnie obok nieśmiertelnej ścieżki dźwiękowej autorstwa Vangelisa. Czy leci w tle olimpijskich zmagań w oscarowym filmie, czy też gdy Al Bundy ściga się ze staruszkami, zawsze wypada równie epicko.

Zdjęcie Kadr z filmu "Rydwany ognia" / AKPA

"Za wszelką cenę" (2004), reż. Clint Eastwood

Zaczyna się jako film o dziewczynie, która ma marzenie, i starszym facecie, który widzi ostatnią szansę, by coś osiągnąć. Kończy się na dylemacie moralnym oraz traktacie o samostanowieniu. Tak różne tonacje mógł pogodzić tylko Clint Eastwood w jednym z najlepszych filmów w swojej karierze reżyserskiej. "Za wszelką cenę" triumfowało podczas gali rozdania Oscara. Nagrody ze swe role odebrali Hilary Swank i Morgan Freeman. Eastwoodowi przypadły statuetki za reżyserię i najlepszy film roku.

Wideo youtube

"Eddie zwany orłem" (2016), reż. Dexter Fletcher

Duchowy brat "Pierwszego gola". Nie chodzi o to, żeby wygrać. Czasem wystarczy po prostu wziąć udział. Taki jest właśnie cel Eddiego Edwardsa, skoczka narciarskiego z Wielkiej Brytanii, któremu los poskąpił talentu, ale za to obdarzył go zapałem tuzina mężczyzn. Nic dziwnego, że w 1988 roku podbił serca kibiców na całym świecie.

Wideo youtube