Po rozstaniu robi karierę w Hollywood. Nie uwierzysz z kim pracował!

Nikodem Rozbicki to polski aktor młodego pokolenia. Debiutował w nagrodzonym na festiwalu Berlinale filmie Katarzyny Rosłaniec "Baby Blues". Odegrał tam rolę partnera głównej bohaterki. Od tamtej pory jego kariera prężnie się rozwija, do tego stopnia, że ostatnio próbuje swoich sił za oceanem.



Rozbicki wyjechał do Stanów, by szkolić się aktorsko i nagrywać kolejne produkcje. Ostatnio 32-latek wrzucił zdjęcie z nagrań z Los Angeles. Na planie filmu spotkał się tam z córką Bruce’a Willisa i Demi Moore - Scout LaRue Willis. Gwiazda Hollywood pojawiła się z nim na fotografiach wrzuconych na Instagramie.

Nikodem Rozbicki nagrał film z córką Moore i Willisa!

"Moja podróż do Los Angeles przyniosła mi wiele wspaniałych przygód. Zwieńczeniem tego pierwszego etapu był film, do którego właśnie zakończyliśmy zdjęcia. Jestem wdzięczny, że miałem odwagę tu przyjechać i że spotkałem na swojej drodze tak wspaniałych i utalentowanych ludzi. Wielkie brawa dla całego zespołu! Kocham was ludzie!" - czytamy we wpisie młodego aktora.

Niedawno o Nikodemie było głośno z powodu rozstania ze znaną polską celebrytką, Julią Wieniawą. 25-latka przyznała się do zakończenia związku na jednej ze ścianek. Po rozstaniu zarówno Rozbicki, jak i Wieniawa, skupili się na swoich indywidualnych karierach. Była ukochana aktora na ten moment nie skomentowała jego publikacji.

