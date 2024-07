Na co wybrać się do kina? Gwiazdy w komedii o wyprawie na księżyc

"Zabierz mnie na Księżyc"

Komedia romantyczna w reżyserii Grega Berlantiego jest swojego rodzaju rewersem dla kameralnej i wycofanej historii o prawdziwych wydarzeniach z lipca 1969, przedstawionych w filmie "Pierwszy człowiek". To historia miłosna, dla której tłem jest realizacja zdjęć z fałszywego lądowania na księżycu - na wypadek, gdyby misja Apollo 11 się nie powiodła.

W rolach głównych wystąpili Scarlett Johansson i Channing Tatum. Partnerują im Jim Rash, Ray Romano, Anna Garcia oraz Woody Harrelson. Johansson jest także producentką komedii "Zabierz mnie na Księżyc".

"Kod zła"

Oz Perkins powraca z kolejnym horrorem. Reżyser zachwycił niepokojącym "Złem we mnie", by później uraczyć nas niewypałem w postaci "Małgosi i Jasia". Pierwsze recenzje "Kodu zła" wskazują jednoznacznie, że mamy do czynienia z kolejną pozycją obowiązkową dla każdego fana kina grozy.

Akcja "Kodu zła" rozgrywa się w 1993 roku. Młoda agentka FBI Lee Harker (Maika Monroe) prowadzi śledztwo w sprawie nieuchwytnego seryjnego zabójcy (Nicolas Cage), ukrywającego się pod pseudonimem Longlegs. Kobieta z przerażeniem odkrywa, że z przestępcą łączą ją osobiste powiązania.

Recenzenci chwalą klimat grozy panujący w dziele, które porównują do "Milczenia owiec" i "Siedem". Szczególnie dużo uwagi poświęcają Nicolasowi Cage'owi w roli zabójcy. Aktor jest niemal nieobecny w materiałach promujących "Kod zła", co tylko podbija ciekawość widza. W swojej recenzji Łukasz Adamski uważa, że "tworzy on kolejną wyrazistą i mocną rolę w ambitnym kinie".

Zdjęcie Kadr z filmu "Kod zła" / Courtesy of Neon / materiały prasowe

"Mars Express. Świat, który nadejdzie"

Mars. Dwoje prywatnych detektywów prowadzi śledztwo w sprawie zniknięcia młodej kobiety. Z jakiego powodu Jun Chow, 18-letnia studentka cybernetyki, jest ścigana przez policję i morderców? Aline Ruby i jej partner Carlos Rivera, którego świadomość przeniesiono do cybernetycznego ciała po jego śmierci 5 lat temu, ścigają się z czasem, aby jako pierwsi znaleźć najbardziej poszukiwaną dziewczynę na Marsie.

Łączące nurty neo-noir i cyberpunk dzieło w reżyserii Jérémiego Périna debiutowała w jednej z sekcji 76. Festiwalu w Cannes. "Mars Express" wyróżniono między innymi nominacją do Cezara dla najlepszej animacji.

Zdjęcie Mars Express. Świat, który nadejdzie / materiały prasowe