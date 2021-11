1 / 17

Najnowsza kinowa część uwielbianego przez widzów cyklu Patryka Vegi to powrót do korzeni, które przez lata budowały renomę najpopularniejszego z polskich reżyserów, jak i odświeżenie marki dla nowego, młodego widza. To obraz czerpiący garściami ze spuścizny kultowego serialu i spraw kryminalnych, którymi żyła cała Polska.