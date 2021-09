"Small World": Zwiastun filmu Patryka Vegi bez cenzury

"Small World" to utrzymany w duchu thrillerów z Liamem Neesonem, sensacyjny obraz, w którym śledztwo rozgrywa się na przestrzeni 12 lat w Polsce, Wielkiej Brytanii, Rosji i Tajlandii. Scenariusz filmu powstał na podstawie wieloletniej dokumentacji oraz rozmów reżysera ze specjalistami i policjantami. To ważne kino, które nikogo nie pozostawi obojętnym.

W tajemniczych okolicznościach, sprzed rodzinnego domu, zostaje uprowadzona dziewczynka. Jedynym śladem zajścia pozostaje widziana w okolicy rosyjska ciężarówka. Matka dziewczynki (Marieta Żukowska), wspierana przez policjanta Roberta (Piotr Adamczyk), wyrusza w pościg, ale nie jest w stanie zatrzymać porywaczy.

Po latach, wciąż gnębiony wyrzutami sumienia Robert wpada na trop, który pozwala mu wrócić do sprawy. Odkryte na miejscu eksplozji rosyjskiej kamienicy dowody naprowadzają go na ślad międzynarodowej szajki przestępczej. Tymczasem w Bangkoku, nastolatka Ola (Julia Wieniawa) jest zmuszana spełniać wszystkie zachcianki bogatego biznesmena. Co stanie się, gdy los zetknie dziewczynę z polskim stróżem prawa?



"Small World" to szeroko zakrojony, międzynarodowy projekt, który połączył aktorów wielu narodowości. W polskiej części obsady zobaczymy Piotra Adamczyka, Julię Wieniawę, Marietę Żukowską i Piotra Stramowskiego. Partnerują im: Alexander Serebryakov (gwiazda nagrodzonego Oskarem "Lewiatana"), Enrique Arce (hit Netflix "Dom z papieru", "Terminator. Mroczne przeznaczenie"), Oleg Veber ("Snajper: Broń zemsty"), Andris Keiss (ceniony łotewski aktor, m.in. "Niemiłość"), Anastasiya Mikulchina ("Tak tu cicho o zmierzchu...") oraz Montserrat Roig De Puig ("Kochanice króla").