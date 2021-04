Patryk Vega zaprezentował zwiastun podejmującego tematykę handlu dziećmi filmu "Small World". Wciąż nieznana jest jednak dokładna data premiery długo oczekiwanej produkcji. Pierwotnie obraz Vegi miał trafić na kinowe ekrany w grudniu 2020, jednak pandemia koronawirusa zmusiła dystrybutora do zmiany planów.

"Small World": Piotr Adamczyk w roli policjanta, próbującego odnaleźć porwaną w Polsce dziewczynkę /Patryk Vega /YouTube

"Small World" ma poruszać problem pedofili i handlu dziećmi. W filmie zobaczymy historię czteroletniej dziewczynki porwanej z polskiej wsi. Dopiero po 14 latach udaje się ją odnaleźć. Produkcja ma przedstawić perspektywę zarówno ofiary, jak i jej rodziców, a także porywacza.



W ubiegłorocznym wywiadzie dla Polskiego Radia reżyser przyznał, że ten film ma dla niego charakter misyjny oraz ewangelizacyjny.

"Artyści z różnych krajów zjednoczą się w proteście będącym krzykiem przeciwko handlowi dziećmi, który jest porażającym procederem. Mam nadzieję, że film zagości ze swoim przesłaniem na zagranicznych festiwalach" - mówił Vega w rozmowie z Łukaszem Adamskim.



Podkreślił też, że "obraz będzie dziesięć razy większym hardcore'em niż 'Botoks'. Scenariusz jest bardzo mocny".



W "Small World" w głównych rolach zobaczymy: Piotra Adamczyka, Julię Wieniawę, Marietę Żukowską oraz hiszpańskiego aktora Enrique Arce, gwiazdora "Domu z papieru", który zagrał już u Vegi w "Kobietach mafii 2".



Zdjęcie Julia Wieniawa w scenie z filmu "Small World" / Patryk Vega / YouTube

"To film, który kosztował mnie najwięcej emocji z wszystkich, w których grałam. Rodzice bardzo często tracą czujność, a jak zobaczą ten film, to może przypomną sobie, że trzeba mieć oczy dookoła głowy. Trzeba być czujnym" - powiedziała Marieta Żukowska.

Aktorka wyznała, że pracując nad filmem Patryka Vegi, inspirowała się rolą Sharon Stone w filmie "Alpha Dog".

"Moja bohaterka po 14 latach z laski zamienia się we wrak człowieka, umiera za życia, z każdym dniem coraz bardziej. Wielką inspiracją była dla mnie rola Sharon Stone w filmie 'Alpha Dog', która w tym filmie ma taki swój spektakularny monolog. Całe życie jest super dupą, a w momencie, kiedy jej syn umiera, jej życie rozpada się na kawałki. Czułam w tym prawdę".

"Small World" to niejedyny film Patryka Vegi, który czeka na kinową premierę. W kolejnej produkcji płodnego artysty - "Miłość, seks & pandemia" zobaczymy na ekranie Małgorzatę Rozenek-Majdan, Annę Muchę oraz Zofię Zborowską.

"To był dla nas wszystkich szczególny rok. Nasze życie wywróciło się do góry nogami. Pandemia zmusiła nas do refleksji i obnażyła kruchość relacji międzyludzkich. Samotność w czasie pandemii, wyzuty z emocji seks i coraz większa trudność w zbudowaniu z drugim człowiekiem relacji opartej na miłości. O tym opowiada mój nowy film" - zapowiada reżyser.

"Cierpimy na epidemię samotności. Coraz łatwiej przychodzi nam wyzuty z emocji seks, a nie potrafimy stworzyć relacji z drugim człowiekiem opartej na bliskości" - taką diagnozę współczesności stawia jedna z bohaterek filmu.



W zwiastunie produkcji, obok typowych dla reżysera licznych scen seksu, znajdziemy także odwołania do bieżących wydarzeń politycznych (uliczne protesty).



Szybki montaż gwałtownych wydarzeń z życia trzech bohaterek filmu puentuje głos narratora: "Jedyne, co ma sens w tej sytuacji, to podjęcie decyzji - czy skierujemy się w stronę ciemności, czy światła Chrystusa".