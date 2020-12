​Pistolet Jamesa Bonda z filmu "Doktor No" sprzedany! Ile kosztował?

Jeden z najbardziej charakterystycznych przedmiotów znajdujących się w ekwipunku agenta 007 został sprzedany na czwartkowej aukcji, a nabywca zapłacił za niego 256 tysięcy dolarów. To półautomatyczny pistolet Walther PP, z którego korzystał Sean Connery, gdy wcielał się w postać Bonda w rozpoczynającym serię "Bondów" filmie "Doktor No".

Sean Connery w filmie "Doktor No" /Wiese/FaceToFace/REPORTER /East News

Kwota, za jaką wylicytowano pistolet Bonda przerosła oczekiwania organizatorów licytacji. Szefowie domu aukcyjnego Julien's Auctions, w którym sprzedano legendarny rekwizyt filmowy, oceniali, że uzyskają za niego kwotę w przedziale od 150 do 200 tysięcy dolarów.



Dane nabywcy pistoletu Jamesa Bonda pozostają anonimowe. Wiadomo jedynie, że to Amerykanin, który od dziecka jest fanem filmowej serii przygód agenta Jej Królewskiej Mości o licencji na zabijanie numer 007. Wiadomo też, że nie postrzela z legendarnej broni, gdyż ta została "zdezaktywowana".

Poprzednim właścicielem sprzedanego w czwartek pistoletu był producent filmowy i kolekcjoner rekwizytów filmowych, Dan Lanigan. Miał nadzieję, że wystawioną przez niego na aukcję broń zakupi Muzeum Amerykańskiej Akademii Filmowej, by zaprezentować go zwiedzającym w kwietniu przyszłego roku, na kiedy to zaplanowane zostało jego otwarcie.



"Zakupiłem ten wspaniały eksponat piętnaście lat temu, gdy dopiero startowałem z kolekcją. Wraz z upływem czasu zmieniła się nie tylko moja kolekcja, ale i moje zainteresowania. Dlatego szukam dla tego pistoletu nowego domu i właściciela, który obdarzy go miłością, na jaką zasługuje" - mówił Lanigan w wywiadzie dla portalu "Variety".

Pistolet Bonda nie był jedynym filmowym rekwizytem, który sprzedano na czwartkowej aukcji. Nabywcę znalazły też m.in. kask Toma Cruise'a z filmu "Top Gun" sprzedany za 108 tys. dolarów oraz katana Bruce'a Willisa z "Pulp Fiction", za którą nowy właściciel zapłacił 35,2 tys. dolarów.



Wideo "Doktor No" [trailer]