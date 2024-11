"Piratów z Karaibów 6": Co wiadomo o produkcji?

Fani przebojowej serii, którą zapoczątkował w 2003 roku film " "Piraci z Karaibów. Klątwa Czarnej Perły" , od lat czekają na nową, szóstą część. Co wiadomo w tej sprawie?



Jak podaje blog "World of Reel", zdjęcia do "Piratów z Karaibów 6" mają ruszyć pod koniec 2025 roku. Nie są znane szczegóły scenariusza, na razie nie wiadomo, kto zagra w filmie, ani kto zasiądzie na fotelu reżysera.



Czy jednym z bohaterów będzie kapitan Jack Sparrow, którego pięć razy zagrał już Johnny Depp ? To wątpliwe, choć producent cyklu Jerry Bruckeimer, wyznał w maju tego roku: "Jeśli to by ode mnie zależało, chciałbym go mieć".

Bruckheimer wspominał również, że być może powstaną dwa filmy z cyklu - jeden z całkiem nową obsadą, drugi miałby być kobiecym spin-offem, z udziałem Margot Robbie. Choć w listopadzie 2022 roku ubiegłego roku aktorka poinformowała, że studio Disneya wycofało się z tego projektu, temat wciąż wraca.

To nie Depp miał zagrać Jacka Sparrowa

Nie wszyscy wiedzą, że rola kapitana Jacka Sparrowa była pisana z myślą o Hugh Jackmanie, jednak to Jerry Bruckheimer, producent filmu, postawił na Johnny'ego Deppa.

Wybór ten nie był bezproblemowy. Depp stworzył ekscentryczną, rockandrollową wersję pirata, co nie wszystkim się spodobało. Szef Disneya, Michael Eisner, mówił nawet, że Depp "rujnuje film". Aktor nie zraził się jednak tymi opiniami. Jak sam później wspominał w wywiadach, powiedział producentom, że mogą go wyrzucić z planu. Rola Jacka Sparrowa przyniosła Deppowi nominację do Oscara i wpisała go w historię kina.

Jeśli macie ochotę na piracką przygodę, możecie obejrzeć "Piratów z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły" na platformach takich jak Disney+ (w ramach abonamentu) lub wypożyczyć go na innych serwisach, m.in. na Prime Video czy Rakuten TV.