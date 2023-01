"Nie zapomnę jak dwa lata temu zadzwonił do mnie nieznany numer, odebrałem, a po drugiej stronie słuchawki ktoś wykrzyczał: 'Dzień dobry! Czy rozmawiam z panem Piotrem Stramowskim?!' Odpowiedziałem: 'Tak, przepraszam, a z kim mam przyjemność?', 'Marek Gaszyński!!' wykrzyczał, po czym dodał: 'Czy to prawda, że marzy się panu zagranie roli Czeslawa Niemena?', odparłem bez zastanowienia: 'Tak!', po czym znienacka zapytał: 'W jakim zespole zaczynał karierę Niemen?!', odparłem: 'Niebiesko-Czarni!', 'Dobrze! Kiedy może pan do mnie przyjechać? Mój adres to...' - i tak się zaczęło" - napisał Piotr Stramowski na Instagramie.

Znajomość aktora i twórcy zacieśniała się, a ich wspólny projekt nabierał kształtów.

"Opowiedział mi: ‘Marzy mi się przed śmiercią zrobić film o Czeslawie Niemenie. Nie chcę go reżyserować, ale chcę być przy jego powstawaniu. Mam scenariusz, przeczytam ci coś...', i zaczął czytać. Później pokazał materiały ze swoich prywatnych kronik. Wszystkie dotyczyły życia i twórczości Niemena: zdjęcia, wycinki z gazet, fragmenty wywiadów, które skrupulatnie wklejał do zeszytów. Mieliśmy się spotkać pod koniec lata" - wspomina Stramowski.

Aktor nie zdołał jednak przybyć na spotkanie, a kontakt się urwał.

"Nie spotkałem w swoim życiu osoby tak zafascynowanej życiem i twórczością Niemena. Wiem, że byli blisko i się przyjaźnili. Marek chyba nie obraziłby się, gdybym napisał, że Niemen w pewnym sensie był jego idolem. Żegnaj Marku i przepraszam, że nie przyszedłem wtedy" - zakończył popularny aktor.

Marek Gaszyński nie żyje

W niedzielę rano zmarł dziennikarz i prezenter muzyczny Marek Gaszyński, autor tekstów ponad 150 piosenek, wśród nich "Snu o Warszawie", twórca książek o tematyce muzycznej. Miał 83 lata.

Informację o śmierci dziennikarza przekazała jego żona Anna Gaszyńska.

"Mimo troskliwej opieki zmarł dzisiaj w szpitalu o godz. 4.30 Marek Gaszyński. Przegrał walkę z chorobą. Kochał muzykę, kochał życie i towarzystwo przyjaciół. Zmarł wspaniały człowiek, mąż, ojciec i dziadek. Całe swoje życie zawodowe poświęcił Polskiemu Radiu" - napisała.

Marek Gaszyński: Kariera i zasługi

Marek Gaszyński urodził się 14 czerwca 1939 r. w Warszawie. Ukończył Wydział Filologiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Jako dziennikarz zaczynał w Rozgłośni Harcerskiej, z którą był związany od 1958 do 1962 r. Później rozpoczął pracę w Polskim Radiu. Przygotowywał audycje muzyczne, był również autorem artykułów poświęconych tej tematyce w prasie codziennej i muzycznej.

W 1964 r. zaczął tworzyć teksty piosenek. Jako pierwszy wymienia się utwór "Czy wiesz", do muzyki Czesława Niemena. Gaszyński był również autorem tekstu jednej z najbardziej znanych piosenek artysty - "Sen o Warszawie", obecnie nieoficjalnego hymnu kibiców Legii Warszawa.

Utwory do tekstów Gaszyńskiego śpiewali także inni popularni wykonawcy m.in. Czerwone Gitary ("Nie zadzieraj nosa", "Szukam tamtej wiosny"), Wojciech Gąssowski ("Gdzie się podziały tamte prywatki"), Breakout ("Wołanie przez Dunajec"), Gang Marcela ("Ojciec żył, tak jak chciał") i Halina Frąckowiak ("Za mną nie oglądaj się"). W sumie Gaszyński napisał teksty do ponad 150 piosenek.

Utwory z jego tekstami wydano na płytach "Marek Gaszyński przedstawia swoje przeboje" (1993) i "40 lat z Polskim Radiem i piosenką" (2003). Od 2006 do 2007 r. Gaszyński sprawował funkcję prezesa Radia dla Ciebie. Rok później opublikowano jego napisany trzynastozgłoskowcem utwór poetycki "Pan Tadeusz Jazz, czyli krajobraz po bitwie. Historia polskiego jazzu z lat 1945-1959 w sześciu księgach wierszem".

W 2011 r. wydany został jego debiut powieściowy "Teoria zbrodni uprawnionej". Jest również autorem innych publikacji takich, jak "Muzyka, którą lubię", "Zagadki - muzyka rozrywkowa" i "Cudowne lata. Moja historia rock and rolla w Polsce".

Działalność Gaszyńskiego nagrodzono kilkoma odznaczeniami. W 2005 r. został uhonorowany brązowym, w 2013 r. - srebrnym, a w 2020 r. - złotym medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Arti". W 2015 r. za "wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju Polskiego Radia" odznaczono go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

