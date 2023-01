Nie żyje Gina Lollobrigida. Legenda kina miała 95 lat

Gina Lollobrigida: Początki kariery

Luigia Lollobrigida urodziła się 4 lipca 1927 roku w Subiaco koło Rzymu. W stolicy Włoch ukończyła liceum artystyczne, a następnie wstąpiła na Akademię Sztuk Pięknych. W czasie studiów utrzymywała się, sprzedając karykatury.

"Nie chciałam być aktorką, nie znałam kina, kochałam rzeźbę i miałam piękny głos"- przyznała "Lollo" po latach. W wieku lat 20 wygrała konkurs Miss Włoch, co otworzyło jej drzwi do miasteczka filmowego Cinecitta.

Zdjęcie Gina Lollobrigida była prawdziwą seksbombą / Silver Screen Collection / Getty Images

Zadebiutowała małą rolą w filmie "Czarny orzeł" Riccardo Fredy. Kolejne lata przyniosły dziesiątki coraz większych ról filmowych. Zagrała w "Pieskim życiu" Mario Monicellego, dramacie wojennym "Achtung Banditten" Carlo Lizzaniego, "Piękności nocy" Rene Claira, "Rzymiance" Luigiego Zampy, "Fanfan Tulipan" Christiana-Jaque. Następnie podbiła Amerykę.

Reklama

Już w latach 50. amerykańska prasa pisała, że "Nowy Jork oszalał na punkcie Giny". Pojawiła się na okładce pisma "Time", została z honorami przyjęta w Białym Domu przez prezydenta Dwighta Eisenhowera. Aktorka ujawniła, że otrzymała także propozycję zagrania w "Słodkim życiu" Federico Felliniego roli narzeczonej Marcello Mastroianniego. Jak stwierdziła, jej ówczesny mąż ukrył jednak przed nią scenariusz i dlatego rolę tę powierzono Yvonne Furneaux.

Zdjęcie Gina Lollobrigida w filmie "Prawo" (1959) / Keystone Features/Hulton Archive / Getty Images

Nowy Jork oszalał na jej punkcie, we Włoszech była wielbiona

We Włoszech, gdzie była wręcz wielbiona, w 1955 roku 35 malarzy poprosiło coraz popularniejszą aktorkę, by przez cztery dni pozowała im w Mediolanie. Gwiazda przyjęła to zaproszenie. Pozowała także malarzowi z ZSRR Iljii Głazunowi oraz słynnemu Giorgio De Chirico.

W latach 70. Lollobrigida zajęła się dziennikarstwem oraz fotografią oraz rzeźbą i w tych rolach odwiedziła wiele krajów. Sfotografowała między innymi Paula Newmana, Salvadora Dalí, Henry'ego Kissingera, Davida Cassidy, Audrey Hepburn i Ellę Fitzgerald.

Opublikowała reportaże, a w 1973 roku przeprowadziła wywiad z ówczesnym przywódcą Kuby Fidelem Castro, u którego gościła przez 12 dni. Swoje rzeźby prezentowała zaś na wystawach na całym świecie.

Artystka zaprojektowała też w 1996 roku znaczek pocztowy dla Republiki San Marino z portretem Matki Teresy z Kalkuty. Pobił on rekordy sprzedaży, a dochód z niej autorka przekazała na działalność charytatywną zgromadzenia Misjonarek Miłości. Gina Lollobrigida została mianowana ambasadorką Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa FAO.

Próbowała również swych sił w polityce. W 1999 roku kandydowała bez powodzenia do Parlamentu Europejskiego z listy włoskiej centrolewicy.

Gina Lollobrigida: Najpiękniejsza kobieta świata

W wywiadzie dla dziennika "Corriere della Sera", opublikowanym przed 90. urodzinami Gina Lollobrigida opowiedziała, że w młodości uczyła się śpiewu i ćwiczyła na ulicach Rzymu, by nie przeszkadzać sąsiadom w kamienicy.



Gina Lollobrigida: Legenda kina 1 / 10 Była symbolem seksu lat 50. XX wieku. Humphrey Bogart był pod tak wielkim wrażeniem jej seksapilu, że wypalił kiedyś: "Przy Ginie Lollobrigidzie Marilyn Monroe wydaje się być Shirley Temple". Artystycznym mottem Włoszki mógłby być tytuł jednego z jej filmów: "Idź nago w świat!". W ciągu swej kariery znalazła się na około 6 tysiącach okładek kolorowych magazynów. Kiedy przestała otrzymywać interesujące propozycje kinowe, z sukcesem zajęła się fotografią i rzeźbą. Źródło: East News Autor: ASSOCIATED PRESS/FOTOLINK udostępnij

"Kiedy zagrałam w filmie 'Najpiękniejsza kobieta świata' o życiu sopranistki Liny Cavalieri, nie zostałam zdubbingowana. To ja śpiewałam, w co nikt nie wierzył. Amerykańskie gazety napisały: 'Piękny głos, szkoda, że nie jej'. Nawet Maria Callas zapytała mnie: 'Czy to jest twój głos?'"- podkreśliła jubilatka.

Pytana o swą legendarną już rywalizację z Sophią Loren aktorka odparła: "Nie potrzebowałam żadnej rywalizacji; to ja byłam numerem jeden. Szłam do przodu o własnych siłach, nie miałam producenta, który mnie chronił. Wszystko zrobiłam sama".

Zdjęcie Gina Lollobrigida zachwycała urodą / Sunset Boulevard/Corbis / Getty Images

"Kiedy zobaczyłam, że w kinie nie ma już jakości, rola aktorki zaczęła mi uwierać" - wyznała. Dodała też, że woli mówić, że ma 30 plus 30 plus 30 lat.

Minione lata poświęciła na batalie sądowe z osobami, które - jak twierdzi - oszukały ją z chciwości.

Latem 2022 roku 95-latka postanowiła kandydować do Senatu z listy Włochy Suwerenne i Ludowe. Nie została wybrana.

Zdjęcie Gina Lollobrigida / Haywood Magee / Getty Images

Z kolei we wrześniu zeszłego roku przeszła operację kości udowej, którą złamała w wyniku upadku w swoim domu. "Operacja przebiegła bardzo dobrze. Jest teraz pod obserwacją w szpitalu" - poinformował jej prawnik Antonio Ingroia.