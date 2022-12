Piotr Gąsowski bardzo dobrze pamięta pojawienie się nowej oferty na polskim rynku telewizyjnym oraz swoją pierwszą zawodową styczność z Polsatem. - Byłem zapraszany do programu "Kalambury", który później "odziedziczyłem" po Wojtku Malajkacie - mówi. - To było dwadzieścia pięć lat temu, więc niedługo po rozpoczęciu działalności stacji. Kręciliśmy po dziesięć odcinków dziennie, łącznie było tego około trzysta - wspomina Piotr Gąsowski.

- To były początki nowej demokracji. Nie mieliśmy dużej podaży filmów zachodnich. I nagle wszystko to, co wcześniej widzieliśmy na kasetach wideo, mogliśmy oglądać w oficjalnym kanale. To był dobry strzał, który pozwolił nauczyć i przyzwyczaić ludzi, że oprócz kanałów telewizji publicznej jest coś jeszcze, co można zobaczyć - wyjaśnił aktor.

Piotr Gąsowski o programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Przez ponad dwie dekady współpracy z Polsatem Piotr Gąsowski nie tylko prowadził "Kalambury", ale też wystąpił w wielu serialach, m.in. kultowych "Daleko od noszy" i "Świat według Kiepskich". W 2022 roku wcielił się w postać prawnika Andrzeja Starzyńskiego w nowej produkcji "Mecenas Porada". Od dziewięciu lat widzowie kojarzą go jednak przede wszystkim, jako współprowadzącego muzyczny show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" .

- Kocham ten program i jestem dumny, że mogę w nim być - podkreśla. Na początku myślałem, że skończy się na dwóch lub trzech edycjach - przyznaje, przypominając, że nigdzie na świecie nie nagrano tak wielu sezonów, jak w Polsce. Wiosną 2023 roku na antenie zagości osiemnasta odsłona! - Cieszę się i przypisuję sobie, jako ogromny sukces i zaszczyt, że funkcjonuję na rynku medialnym od tak wielu lat - podsumowuje okres dotychczasowej pracy w Polsacie aktor.

Rozmowa została przeprowadzona z okazji 30-lecia Telewizji Polsat.

Piotr Gąsowski: Kariera

Piotr Gąsowski ukończył studia na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Na scenie zadebiutował w 1987 roku. Grywał w teatrach Komedia oraz Nowy. Był także członkiem grupy kabaretowej "Tercet, czyli kwartet", wraz z którą brał udział w produkcjach telewizyjnych "Gala piosenki biesiadnej" oraz "W oparach absurdu". Aktor pojawił się też jako gospodarz programu rozrywkowego "Dubidu" w Programie 2 Telewizji Polskiej.

W filmach Gąsowski pojawia się sporadycznie w raczej niewielkich rolach (m.in. "Złoto dezerterów", "Odlotowe wakacje", "Przedwiośnie"). Częściej można zobaczyć go w serialach "Taksówka nr 1", "Daleko od noszy", "Tango z aniołem" czy "Hela w opałach".

Doświadczenie aktorskie i kabaretowe pozwala Gąsowskiemu doskonale odnajdywać się w pracy dubbingowania filmów animowanych. Jego głos widzowie mogli usłyszeć w m.in. "Kosmicznym meczu", "Toy Story 2", "Iniemamocnych", "Robotach", "Autach" czy "Włatcach móch".

