Piotr Domalewski: "W pustyni i w puszczy" nieco inaczej

Przedstawieniem "Zamknij oczy Nel. W pustyni i w puszczy - epilog" Piotr Domalewski debiutuje jako reżyser w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Spektakl inspirowany jest powieścią Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy" oraz reportażem Grzegorza Łysia "Bzik kolonialny. II Rzeczpospolitej przypadki zamorskie".

Jaka to będzie historia? W opisie spektaklu, który jest na stronie Starego Teatru można przeczytać: "Kiedy trójka dorosłego rodzeństwa przywozi ze szpitala schorowaną matkę okazuje się, że to już nie jest ich mama, ale bohaterka lektury szkolnej, a oni sami są Stasiem, Kalim, Meą, a jeśli będzie trzeba to nawet słoniem".

To dramat trójki rodzeństwa zmagającego się z chorobą matki, która na skutek amnezji przenosi się w wyobraźni w świat "W pustyni i w puszczy".

We wtorek w Krakowie reżyser spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej.

"Matce wydaje się, że jest Nel. Inni bohaterowie, żeby móc się z nią komunikować, muszą trochę w ten świat 'W pustyni i w puszczy' wejść, posługiwać się jej nomenklaturą. Pomysł jest inspirowany moją rodzinną historią, w której starsza osoba po wypadku, w amnezji cały czas odnosiła się do tego, ze chce już do domu, do taty. Czytając 'W pustyni i w puszczy' zobaczyłem, że ta książka ma tę samą wykładnię: bohaterowie też chcą do domu" - powiedział Piotr Domalewski, autor sztuki i reżyser spektaklu.

"W monologu Stasia śmierć jest właściwie głównym tematem. Gdyby podejść do interpretacji 'W pustyni i w puszczy' jako do pewnej kroniki wyobrażenia dzieci, które spotkała na pustyni jakaś śmierć, to wszystkie przygody, które są fantastyczne jak z 'Avengersów' nabierają sensu, mogło im się to w jakimś widzie z wycieńczenia wyobrazić" - opowiadał reżyser.

Kadr ze spektaklu "Zamknij oczy Nel. W pustyni i w puszczy", fot. Andrzej Banas / Narodowy Stary Teatr w Krakowie materiały prasowe

"Zamknij oczy Nel. W pustyni i w puszczy - epilog": premiera

Główną rolę w spektaklu gra: Dorota Pomykała (matka/Nel). U jej boku na scenie pojawią się: Katarzyna Krzanowska, Paulina Puślednik, Dorota Segda, Bolesław Brzozowski, Zbigniew Kosowski, Radosław Krzyżowski, Michał Majnicz, Grzegorz Mielczarek, Filip Perkowski, Błażej Peszek, Przemysław Przestrzelski i Jacek Romanowski.

Premiera "Zamknij oczy Nel. W pustyni i w puszczy - epilog" odbędzie się 23 stycznia w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie.