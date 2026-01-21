Piotr Domalewski debiutuje w teatrze. Nowa wersja "W pustyni i w puszczy"?

Piotr Domalewski, autor głośnych filmów "Ministranci" i "Cicha noc", debiutuje w roli reżysera teatralnego w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Premiera spektaklu "Zamknij oczy Nel. W pustyni i w puszczy - epilog" już w najbliższy piątek, 23 stycznia.

Mężczyzna z brodą ubrany w czarną marynarkę, czarną koszulę i czarny krawat na tle grafiki z symbolem kamery.
Piotr Domalewski: "W pustyni i w puszczy" nieco inaczej

Przedstawieniem "Zamknij oczy Nel. W pustyni i w puszczy - epilog" Piotr Domalewski debiutuje jako reżyser w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Spektakl inspirowany jest powieścią Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy" oraz reportażem Grzegorza Łysia "Bzik kolonialny. II Rzeczpospolitej przypadki zamorskie".

Jaka to będzie historia? W opisie spektaklu, który jest na stronie Starego Teatru można przeczytać: "Kiedy trójka dorosłego rodzeństwa przywozi ze szpitala schorowaną matkę okazuje się, że to już nie jest ich mama, ale bohaterka lektury szkolnej, a oni sami są Stasiem, Kalim, Meą, a jeśli będzie trzeba to nawet słoniem".

To dramat trójki rodzeństwa zmagającego się z chorobą matki, która na skutek amnezji przenosi się w wyobraźni w świat "W pustyni i w puszczy".

We wtorek w Krakowie reżyser spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej.

    "Matce wydaje się, że jest Nel. Inni bohaterowie, żeby móc się z nią komunikować, muszą trochę w ten świat 'W pustyni i w puszczy' wejść, posługiwać się jej nomenklaturą. Pomysł jest inspirowany moją rodzinną historią, w której starsza osoba po wypadku, w amnezji cały czas odnosiła się do tego, ze chce już do domu, do taty. Czytając 'W pustyni i w puszczy' zobaczyłem, że ta książka ma tę samą wykładnię: bohaterowie też chcą do domu" - powiedział Piotr Domalewski, autor sztuki i reżyser spektaklu.

    "W monologu Stasia śmierć jest właściwie głównym tematem. Gdyby podejść do interpretacji 'W pustyni i w puszczy' jako do pewnej kroniki wyobrażenia dzieci, które spotkała na pustyni jakaś śmierć, to wszystkie przygody, które są fantastyczne jak z 'Avengersów' nabierają sensu, mogło im się to w jakimś widzie z wycieńczenia wyobrazić" - opowiadał reżyser.

    Czworo aktorów na scenie teatralnej, jedna kobieta stoi z chodzikiem na tle nowoczesnej scenografii, pozostali trzymają się barierki, światło tworzy dynamiczne refleksy na tle.
    Kadr ze spektaklu "Zamknij oczy Nel. W pustyni i w puszczy", fot. Andrzej Banas / Narodowy Stary Teatr w Krakowiemateriały prasowe

    "Zamknij oczy Nel. W pustyni i w puszczy - epilog": premiera

    Główną rolę w spektaklu gra: Dorota Pomykała (matka/Nel). U jej boku na scenie pojawią się: Katarzyna Krzanowska, Paulina Puślednik, Dorota Segda, Bolesław Brzozowski, Zbigniew Kosowski, Radosław Krzyżowski, Michał Majnicz, Grzegorz Mielczarek, Filip Perkowski, Błażej Peszek, Przemysław Przestrzelski i Jacek Romanowski.

    Premiera "Zamknij oczy Nel. W pustyni i w puszczy - epilog" odbędzie się 23 stycznia w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie.

