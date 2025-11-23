Debiut teatralny znanego twórcy filmowego. Nowa wersja "W pustyni i w puszczy"?

Debiut teatralny Piotra Domalewskiego

Najnowszy film Piotra Domalewskiego "Ministranci" (w kinach od 21 listopada) podbił we wrześniu serca widzów i jurorów 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Produkcja została nagrodzona aż ośmioma wyróżnieniami, w tym najważniejszą nagrodą festiwalu - Złotymi Lwami dla najlepszego filmu. Obraz otrzymał również nagrody za najlepszy scenariusz, montaż, Nagrodę Stowarzyszenia Kin Studyjnych, Nagrodę Festiwali i Przeglądów Filmu Polskiego za Granicą, Złotego Kangura, Złotego Klakiera i Nagrodę Publiczności.

Teraz autor "Cichej nocy" i "Hiacynta" zadebiutuje w teatrze i to w wyjątkowym miejscu. Domalewski pracuje w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie nad przedstawieniem "Zamknij oczy Nel. W pustyni i w puszczy - epilog". Spektakl inspirowany jest powieścią Henryka Sienkiewicza "W pustyni i w puszczy" oraz "Bzikiem kolonialnym" Grzegorza Łysia.

Jak informuje krakowski teatr, autor "przygląda się narracjom kolonialnym i polskiemu kanonowi literatury". Choć akcja powieści Sienkiewicza rozgrywa się wcześniej niż wydarzenia z lat 30. XX wieku opisywane w książce Łysia, "wspólnym mianownikiem są krytycznie przedstawione w spektaklu narracje kolonialne". Przedstawienie jest także pretekstem do opowiedzenia historii rodzinnej zawartej w powieści Sienkiewicza.

"Chciałem sobie zrobić krótką przerwę od kina"

"Nie wiem, czy to będzie krytyczna interpretacja. Na pewno próba rewizji, znalezienia 'człowieka' na tej 'sienkiewiczowskiej pustyni'. Temat sztuki stanowi po części rezultat moich poszukiwań literackich na temat historii polskiego kolonializmu. Polska miała prężnie działającą organizację o nazwie Liga Morska i Kolonialna, której duchowym przewodnikiem był Sienkiewicz. Ta organizacja i ich postulaty to również bohaterowie tej sztuki" - powiedział w rozmowie z PAP Piotr Domalewski .

"To mój teatralny debiut, ale nie ukrywam, że chciałem sobie zrobić krótką przerwę od kina. Od blisko dziesięciu lat ciągle albo jestem na planie, albo przygotowuję się do realizacji filmu. Nawet teraz jestem w trakcie zdjęć. Uznałem, że trzy miesiące w Krakowie, który kocham, pozwolą mi złapać oddech" - wyjaśnia autor.

"Naprawdę lubię opowiadać historie. I kiedy mam szansę, żeby opowiedzieć kolejną, nie zastanawiam się, tylko działam. Reżyserowanie, pisanie scenariuszy, praca ze wspaniałymi artystami są naprawdę ekscytujące. Mam wielkie szczęście, że mogę się tym zajmować. Ale gdybym nie tworzył kina, znalazłbym inną formę. Sądzę, że kiedyś zajmę się pisaniem powieści. Gdy zabraknie mi sił, by kręcić filmy, będę pisał książki. To również sposób na opowiadanie wspaniałych historii" - dodaje reżyser "Ministrantów".

Premiera spektaklu "Zamknij oczy Nel. W pustyni i w puszczy - epilog" planowana jest na styczeń 2026 roku w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie.