Do sieci trafił filmik, na którym córka Angeliny Jolie i Brada Pitta prezentuje swój wielki taneczny talent. Profil Shiloh Jolie-Pitt jest prężnie prowadzony w mediach społecznościowych przez jej fanów, którzy publikują przede wszystkim nagrania z tanecznych występów nastolatki.

Reakcje na najnowszy film były bardzo pozytywne, fani nie mogą wyjść z podziwu dla jej energicznych tanecznych ruchów. 16-latka odkryła w sobie wielką, artystyczną pasję!

Układ taneczny został ułożony do popularnej piosenki Lizzo "About Damn Time". 16-latka ma perfekcyjne poczucie rytmu i widać, że jest to jej największą życiową pasją. Fani byli zachwyceni jej występem tanecznym. W komentarzach wylała się fala komplementów:

Jestem dumna z Shiloh i szczęśliwa, że znalazła coś, co kocha i w czym jest dobra!

Inni zwrócili także uwagę na ogromne podobieństwo do rodziców.

Idealne połączenie rysów twarzy mamy i taty. Wow!

Shiloh Jolie-Pitt już nie chodzi w męskich ubraniach

Shiloh Jolie-Pitt urodziła się w 2006 roku. Jest pierwszą biologiczną córką Angeliny Jolie i Brada Pitta. Córka sławnych aktorów niedawno wywołała niemałą sensację za sprawą swojej metamorfozy.

Jakiś czas temu Angelina Jolie zadeklarowała, że pozwoli swojemu dziecku samodzielnie określić swoją płeć. Shiloh chodziła więc w chłopięcych ubraniach i miała bardzo krótko ścięte włosy. Ostatnio przeszła jednak zadziwiającą transformację.

Zdjęcie Angelina Jolie z córkami: Zahara Marley Jolie-Pitt i Shiloh Jolie-Pitt / Andrea Staccioli/ Insidefoto/Mondadori Portfolio / Getty Images

Po raz pierwszy można się było o tym przekonać przy okazji rzymskiej premiery superprodukcji Marvela " Eternals ". Shiloh postawiła wtedy na "małą czarną" z domu mody Versace. Taka stylizacja i wygląd Shiloh wywołały niemałą sensację.

