Pierwsza zapowiedź "Asymetrii" Konrada Niewolskiego

Konrad Niewolski zaprezentował zwiastun swojego najnowszego filmu zatytułowanego "Asymetria". Czy to sequel "Symetrii" z 2003 roku, czyli produkcji, która przyniosła sławę reżyserowi?

"Asymetria" ma być historią mężczyzny, który musi popełnić przestępstwo, by chronić swoich najbliższych.

"Napisałem pierwotną wersję scenariusza, potem poprosiłem o pomoc scenarzystę 'Kleru' Wojciecha Rzehaka, aby popracował nad nim. Wojtek spojrzał na całość na nowo, uzupełnił tam, gdzie ja się zablokowałem. Wniósł dokładnie to, czego scenariuszowi brakowało" - mówi Konrad Niewolski.

Czy "Asymetria" to ciąg dalszy "Symetrii"? Absolutnie nie! Reżyser podkreśla, że widzowie nie powinni się na to nastawiać. "Odcinam się od tego, bo to będzie dużo lepszy, mocniejszy film. Sam jestem w szoku, jak to wychodzi" - przekonuje Niewolski.



W nowym filmie pojawią się jednak dwie postacie z "Symetrii" - Adolf i Zborek, czyli Dariusz Biskupski i Andrzej Andrzejewski. Oba filmy połączy też temat dobra i zła, system wartości. Zapewne można się spodziewać mocnego, męskiego kina.

"Tak, to męskie kino, ale mężczyźni bez kobiet nie istnieją. Wszystko, co dzieje się w filmie, dotyczy kobiet, albo dzieje się z ich powodu - walka o własną kobietę, ochrona kobiety, relacja dobra i zła w kontekście, gdy ktoś chce skrzywdzić naszą kobietę. Czasami coś, co jest nazywane złem,być może złem wcale nie jest,bo chronimy bliskich" - wyjaśnia Konrad Niewolski.



W rolę główną wciela się Mikołaj Roznerski, w obsadzie znaleźli się także: Jan Frycz, Grażyna Szapołowska, Piotr Fronczewski, Danuta Stenka, Paulina Szostak, Mateusz Murański czy raper Popek.

"Obsadę mam rewelacyjną, od najbardziej zdolnych aktorów, poprzez muzyków, zawodników MMA, po naturszczyków. Każda rola to perełka" - dodaje reżyser.



Premiera filmu planowana jest jesienią tego roku.