"Pieprzyć Mickiewicza, czyli najlepsze lata": Dawid Ogrodnik w roli nietypowego belfra

"Pieprzyć Mickiewicza, czyli najlepsze lata": Dawid Ogrodnik w nowej roli

W połowie lipca ruszyły zdjęcia do filmu fabularnego pod tytułem "Pieprzyć Mickiewicza, czyli najlepsze lata" . To projekt opowiadający historię licealnej 2B, klasy tzw. wyrzutków, określanej przez nauczycieli mianem czarnej dziury skrzyżowanej z Mordorem, która wysysa nadzieję z każdego, kto w niej uczy. Do czasu, gdy nowy polonista - Jan Sienkiewicz, w tej roli Dawid Ogrodnik , rzuca swoim uczniom wyzwanie.



Czy młodzi polscy widzowie czekają na taki film? Twórcy są przekonani, że tak.

"'Pieprzyć Mickiewicza...' to film o młodych i dla młodych, przez nich w dużej mierze tworzony. To filmowa opowieść o przyjaźni, miłości, buncie czyli o młodości, która musi się też wyszumieć. Wielkim atutem tego filmu, oprócz doświadczonych aktorów, jest młoda obsada, świeże, nieznane jeszcze twarze. Dzięki nim i ich osobowościom staramy się wykreować autentyczny świat licealistów" - mówi Sara Bustamante-Drozdek, reżyserka filmu.

"Cieszę się, że projekt ruszył i że odważnie, z pomocą młodych twórców realizujemy nasze założenia. Z ciekawością obserwuję pasję i entuzjazm jaki towarzyszy temu projektowi, a także to, jak ci młodzi ludzie relacjonują swoją przygodę z filmem publikując świetne, kreatywne materiały w mediach społecznościowych. Pierwszy raz niemalże od razu odważnie pokazujemy nasz projekt światu, więc sam jestem ciekawy efektu tej młodzieńczej fantazji" - dodaje Tadeusz Lampka, będący producentem filmu.

W filmie wystąpią także: Weronika Książkiewicz, Joanna Liszowska, Aldona Jankowska, Paulina Zwierz oraz debiutujący na dużym ekranie: Hugo Tarres, Wiktora Koprowska, Ada Grodzka, Aleksandra Izydorczyk, Artur Gwizdak, Igor Pawłowski, Krystian Embradora.

Za realizację filmu odpowiadają młodzi twórcy związani z serialem "Na sygnale": Kacper Szymon (scenariusz), Sara Bustamante-Drozdek (reżyseria), Wojciech Oleksiejuk (zdjęcia) i inni.

Producentem wykonawczym jest spółka ARTRAMA. Film wsparty finansowo przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, ma trafić do kin w 2024 roku.

Zdjęcie Kadr z filmu "Pieprzyć Mickiewicza, czyli najlepsze lata", fot. Sławomir Mrozek/Artrama / materiały prasowe

Zdjęcie Dawid Ogrodnik w filmie "Pieprzyć Mickiewicza, czyli najlepsze lata", fot. Sławomir Mrozek/Artrama / materiały prasowe

Polscy "Młodzi gniewni"?

Warto przypomnieć, że w 1995 roku do kin trafił amerykański film "Młodzi gniewni" z Michelle Pfeiffer w roli głównej. Tytuł cieszył się dużą popularnością, a piosenka z filmu - "Gangsta's Paradise" w wykonaniu Coolio - stała się światowym hitem i raper dostał za nią nagrodę Grammy.

Bohaterka opowieści to Louanne Johnson (Michelle Pfeiffer) - absolwentka szkoły oficerskiej korpusu marines, która rozpoczyna pracę jako nauczycielka angielskiego w szkole średniej. Jej klasa to sami "twardziele" z gett etnicznych, całkowicie ignorujący wysiłki młodej belferki. Ona nie daje za wygraną. Stopniowo budzi zainteresowanie, a w efekcie zyskuje zaufanie i sympatię swojej klasy. Jej niekonwencjonalne metody nauczania nie spotykają się jednak z aprobatą przełożonych.



