Co ciekawe, Halle i jej siostra są muzycznymi samoukami, podkreślają jednak, że ich rozwój to duża zasługa rodziców. "Odkąd byłyśmy małe, nasi rodzice zawsze nam mówi, że możemy osiągnąć wszystko, możemy zrobić to same. Zatem same uczyłyśmy się nowych rzeczy, uczyłyśmy się grać na instrumentach. Dorastając, miałyśmy poczucie, że możemy zrobić i osiągnąć wszystko, na czym nam zależy" - wspomina.