"Pętla": "Dawid Kostecki był dla mnie zwykłym śmieciem"

Na 4 września tego roku planowana jest premiera najnowszego filmu Patryka Vegi zatytułowanego "Pętla". Kontrowersyjny reżyser regularnie dzieli się za pośrednictwem mediów społecznościowych materiałami zza kulis. To między innymi seria wywiadów z prawdziwymi bohaterami afery podkarpackiej, której poświęcony będzie film. Opublikowany w piątek, 3 lipca, materiał poświęcony jest pięściarzowi Dawidowi "Cyganowi" Kosteckiemu, którego w filmie Vegi zagrał Piotr Stramowski.

W Dawida Kosteckiego wciela się w "Pętli" Piotr Stramowski /MARCIN RADZIMOWSKI/POLSKA PRESS /East News

"Dla mnie był zwykłym śmieciem jak wielu innych gangusów. Ja byłem psem, więc konflikt interesów oczywisty" - wspomina Daniel Śnieżek, oficer CBŚP, główny bohater afery podkarpackiej. Nazwisko Kosteckiego często przewija się w kontekście tej afery. Bokser na początku sierpnia 2019 roku popełnił samobójstwo w swojej celi w więzieniu w Białołęce, gdzie odsiadywał kolejny wyrok za kierowanie grupą przestępczą. Łącznie odbywał kary pozbawienia wolności aż pięciokrotnie.



W samobójstwo Kosteckiego nie wierzą jego najbliżsi, którzy również rozmawiali z Vegą. "Dzwonił trzy dni przed śmiercią do żony Edyty i mówił jej, że czuje się niepewnie. Że czuje, że coś wobec jego osoby się nawy..." - mówi siostra pięściarza, Estera. "On się sam nie zabił. Ktoś mu w tym pomógł" - dodaje żona Kosteckiego.

"Pętla" opowie o seksaferze na Podkarpaciu, gdzie w ekskluzywnym burdelu rzekomo nagrywano polityków, celebrytów, sportowców i duchownych, po to, by następnie ich szantażować. "Nic nie wiadomo na temat tego typu praktyk. To są spekulacje medialne powstałe w konkretnych sytuacjach, być może i na potrzeby polityczne" - zaprzecza temu Śnieżek. Zdaniem Estery Kosteckiej, to właśnie on jest w posiadaniu kompromitujących taśm.

Wideo "Pętla": Zwiastun bez cenzury

Śmierć Dawida Kosteckiego i taśmy kompromitujące osoby z pierwszych stron gazet nie są jedynym tematem dokumentacji, którą dzieli się w mediach społecznościowych Vega. "Zaje... wam szło, bo poszliście z dziewczynami do 'Mam talent!" - zagaja reżyser w rozmowie z właścicielami klubów nocnych Aleksiejem i Jewgenijem R. z Ukrainy. "Tak. Sami do nas dzwonili, dwa razy. Nasza grupa doszła do półfinału" - odpowiadają.

Oprócz Stramowskiego, w rolach głównych w nowym filmie Patryka Vegi występują m.in. Antoni Królikowski, Katarzyna Warnke, Rafał Cieszyński i Tomasz Dedek.