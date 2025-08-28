Pedro Pascal na ratunek. Aktor uratuje głośny projekt?

Fabuła produkcji skupia się na romansie dwóch mężczyzn w Los Angeles w latach 30. XX wieku. Phoenix opracował pomysł razem z Haynesem, a scenariusz roił się od odważnych scen. Tym większe było zaskoczenie, gdy aktor nagle zrezygnował z projektu w sierpniu 2024 roku.

Producentka Christine Vachon stwierdziła wtedy, że film trafił na półkę i raczej nie zostanie zrealizowany. Nie chciała komentować plotek dotyczących przyczyn decyzji Phoeniksa. Wyraziła jedynie zdanie, że zawieszenie projektu Haynesa było tragedią.

"De Noche". Produkcja dostosuje się do dostępności Pedra Pascala

Jak podaje "Deadline", Pascal jest bardzo zainteresowany występem, a produkcja już planuje, jak dopasować termin realizacji do jego kalendarza. Plotkuje się o rozpoczęciu zdjęć na początku 2026 roku. W drugiego z bohaterów wcieli się Danny Ramirez, który jest związany z projektem od 2024 roku.

Pedro Pascal wystąpił w tym roku w czterech produkcjach

Pascal jest jednym z najbardziej zapracowanych aktorów w Hollywood. W tym roku mogliśmy go zobaczyć w drugim sezonie serialu "The Last of Us" oraz filmach "Materialiści", "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki" i "Eddington". W ostatnim z wymienionych wystąpił u boku Phoeniksa, po którym przejął rolę w "De Noche". Aktor pracuje obecnie nad widowiskiem "Avengers: Doomsday".

Filmografię Haynesa zamyka "Obsesja" z 2023 roku z Natalie Portman i Julianne Moore w rolach głównych.