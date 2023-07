"Barbie": Paulina Gałązka dubbinguje Margot Robbie

"Kiedy moja mama dowiedziała się, że zostałam głosem Barbie , głosem Margot Robbie , przyznała, że żałuje, że nigdy nie kupiła nam tej kultowej lalki. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam być częścią tego niesamowitego projektu. To bardzo poruszająca, wzruszająca i śmieszna opowieść z feministycznym przesłaniem" - powiedziała na polskiej premierze filmu Paulina Gałązka .



Reklama

"To jest kobiece spojrzenie, kobieca perspektywa, która jest potrzebna. Nie mogę się doczekać, żeby mężczyźni zobaczyli ten film. Czuje się bardzo zaszczycona, mogąc być częścią tego filmu" - dodała aktorka.



Gwiazda filmu "Dziewczyny z Dubaju" przemawia w polskiej wersji językowej głosem tytułowej bohaterki, w roli Kena usłyszmy znakomitego aktora filmowego i teatralnego Marcina Czarnika , który dubbinguje Ryana Goslinga .

Zdjęcie Paulina Gałązka na polskiej premierze filmu "Barbie" / AKPA

Paulina Gałązka: Nie tylko "Dziewczyny z Dubaju"

Paulina Gałązka urodziła się 21 sierpnia 1989 roku w Warszawie. W 2013 roku ukończyła studia na PWSFTviT w Łodzi na wydziale aktorskim. Od roku 2013 roku występuje w Teatrze Ateneum w Warszawie. W telewizji zadebiutowała w serialu "Pierwsza miłość" . Po raz pierwszy na dużym ekranie widzowie mogli ją zobaczyć w 2011 roku w filmie "W imieniu diabła".

Paulina Gałązka stała się popularna dzięki filmowi Marii Sadowskiej "Dziewczyny z Dubaju" . To była jej pierwsza duża rola kinowa. Kontrowersyjna produkcja opowiadała o tzw. "aferze dubajskiej", w którą zamieszane były zarówno celebrytki i modelki, jak również wiele znanych postaci ze świata polityki, biznesu, czy sportu.



Gałązka zagrała Emi - młodą, ambitną dziewczynę, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dziewczyny z Dubaju" [trailer] materiały prasowe



Gałązka nie zwalnia tempa. Po udziale w "Dziewczynach z Dubaju" wystąpiła w serialach "Królowa" i "Emigracja XD". Wcześniej błyszczała na drugim planie w "Furiozie". Potem można było ją zobaczyć w takich produkcjach, jak "Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle 2" czy "Na twoim miejscu". Na premierą czeka film "Horror Story", który dostał się do Konkursu Głównego festiwalu w Gdyni.



Ostatnie kilka miesięcy Paulina Gałązka spędziła na planie filmu "Sami swoi. Początek" w reżyserii Artura Żmijewskiego. W kogo wciela się tam młoda aktorka?



"Widzowie zobaczą mnie w roli Niechajki Słobodzian - koleżanki z klasy Kargula i Pawlaka. Moja postać to silna dziewczyna, która ma w sobie wolnego ducha. Jeździ na koniu na oklep i jest niezwykle krewka" - zdradziła.

Jak sama przyznała, jest to dla niej niesamowita przygoda. Wszystko za sprawą atmosfery, a także ekipy filmowej. Czy aktorka czuje, że zawodowo to jest jej najlepszy czas?



"Kompletnie się nad tym nie zastanawiam. Chcę tylko wykonywać moją pracę najlepiej jak potrafię i skupiam się tylko na tym, co jest tu i teraz. (...) Dla nas - młodych aktorów, którzy znaleźli się w obsadzie była to bezcenna nauka. Autorem scenariusza jest Andrzej Mularczyk, a opowieść filmu "Sami swoi. Początek" oparta jest na jego doświadczeniach rodzinnych. Czuję się zaszczycona i szczęśliwa, że mogłam być częścią tej historii" - wyznała.

Tymczasem aktorką można usłyszeć w dubbingowej wersji filmu "Barbie" Grety Gerwig.



"Barbie": Fabuła, obsada, zwiastun

To z pewnością jedna z najgorętszych premier kinowych tego lata. "Barbie" to opowieść o kultowej lalce, która w obliczu egzystencjalnego kryzysu wyrusza do naszego świata, by uzyskać odpowiedzi na nurtujące ją pytania.

"Barbie jest taką zabawką, która kojarzy się widzom jednoznacznie. O czymkolwiek byście nie myśleli, zamierzamy pokazać wam coś zupełnie innego. Film, o którym nie mieliście pojęcia, że chcecie go zobaczyć" - tłumaczyli twórcy w wywiadzie dla portalu "The Hollywood Reporter".

W bohaterów filmu brawurowo wcielają się Margot Robbie , która gra tytułową bohaterkę oraz Ryan Gosling , którego zobaczymy w roli Kena. Film trafił na ekrany polskich kin 21 lipca.

Wideo "Barbie" [trailer 2]