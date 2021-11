Amerykański magazyn "People" jak co roku ogłosił zwycięzcę popularnego plebiscytu na najseksowniejszego żyjącego mężczyznę świata. W minionych latach ten zaszczytny tytuł dostali m.in. Brad Pitt , Patrick Swayze , Denzel Washington , Harrison Ford i Pierce Brosnan . Choć serwisy plotkarskie od tygodni donosiły, że tegorocznym laureatem zostanie najprawdopodobniej Chris Evans , wybór padł na 52-letniego Paula Rudda .



Paul Rudd najseksowniejszy

Nominowany do Złotego Globu aktor ma na koncie role w takich filmach, jak "Czas na miłość" , "Raj na ziemi" czy serii "Ant-Man" . Widzowie doskonale pamiętają go również z występu w kultowym serialu "Przyjaciele", w którym sportretował ukochanego Phoebe, Mike'a Hannigana.

Serca fanów skradł nie tylko aktorski talent Rudda, ale i jego skromność, której po raz kolejny dał wyraz, komentując swoją wygraną w plebiscycie zorganizowanym przez "People". "Jestem wystarczająco świadomy, by wiedzieć, że kiedy ludzie usłyszą, że to ja wygrałem, zapytają z niedowierzaniem: 'Co?!'. Nie jest to fałszywa skromność. Istnieje po prostu wielu facetów, którzy powinni otrzymać ten tytuł zamiast mnie" - przyznał w rozmowie z magazynem "People" Rudd.

Okazuje się, że opinię tę podziela również jego żona, producentka Julie Yaeger. Ukochana gwiazdora ma nawet swojego faworyta. "Nie oddałaby głosu na mnie, lecz na Keanu Reevesa . Dajcie spokój, przecież to Keanu. Sam bym na niego zagłosował" - stwierdził z rozbrajającą szczerością Rudd w wywiadzie udzielonym "Extra".

Keanu Reeves: Na fali? 1 / 16 Jednym z pierwszych filmów Keanu Reevesa był sportowy "Youngblood" (tam gwiazdami byli Rob Lowe i Patrick Swayze), ale młody aktor zapamiętać widzom dał się tak naprawdę dopiero w "Niebezpiecznych związkach" Stephena Frearsa, adaptacji słynnej powieści Choderlosa de Laclosa. Na ekranie partnerował m.in. wcielającemu się w główną rolę Johnowi Malkovichowi. Źródło: materiały prasowe udostępnij

Reeves, czyli niezapomniany Neo z filmowej serii "Matrix" , nigdy samodzielnie nie dostał tytułu najseksowniejszego mężczyzny świata. W 1994 roku podzielił się tym zaszczytem z dwoma kolegami po fachu - magazyn "People" wytypował wówczas trzech laureatów, obok Keanu triumfowali także Jim Carrey i Hugh Grant . Po wielu latach były redaktor pisma Jess Cagle ujawnił w programie specjalnym "People's Sexiest Man Alive 2015: 30 Years of Sexy", że gdyby zdecydowano się wtedy przyznać tytuł jednemu mężczyźnie, zwycięzcą byłby właśnie Reeves.

