Paul Eenhoorn zmarł we śnie na atak serca w poniedziałek, 8 sierpnia w swoim domu w Tacoma w Stanach Zjednoczonych. O śmierci poinformowała "The Hollywood Reporter" jego żona. Eenhoorn miał właśnie rozpocząć prace nad filmem z braćmi Silver: reżyserem Kahlilem Silverem i scenarzystą Shogim Silverem.

Paul Eenhoorn występował w telewizji odkąd skończył 17 lat

Urodzony 16 listopada 1948 roku Paul Marinus Eenhoorn uczęszczał do Paul Blackburn South High School i Murdoch University w Perth, a następnie studiował aktorstwo w Mount Lawley Academy of Performing Arts w swoim rodzinnym mieście oraz w The Actors Center w Sydney.

Byłem w telewizji, odkąd skończyłem 17 lat powiedział IndieWire w 2013 roku

Do Stanów Zjednoczonych przyjechał w 1999 roku zaraz po tym jak poznał swoją żonę. Po przeprowadzce do USA roku Eenhoorn wcielił się w postać głównego detektywa w "Zoo", kontrowersyjnym filmie dokumentalnym o mężczyźnie, który zmarł po uprawianiu seksu analnego z koniem. Film miał swoją premierę na Sundance i był pokazywany w Cannes.

Zdjęcie Paul Eenhoorn / Larry Busacca/Getty Images for the 2014 Tribeca Film Festival / Getty Images

Paul Eenhoorn był wyjątkowym aktorem

Paul Eenhoorn wystąpił w filmie "Warrior's end" jako Kael. W "Oto Martin Bonner", napisanym i wyreżyserowanym przez Chada Hartigana, aktor zagrał tytułowego bohatera-samotnika, który zaczyna życie w Reno w stanie Nevada, zostaje doradcą społecznym w zakładzie karnym i bierze nowo uwolnionego więźnia (Richmond Arquette) pod swoje skrzydło. W wywiadzie z 2014 przyznał, że ta rola była dla niego przygnębiającym doświadczeniem.

Następnie, Paul Eenhoorn wystąpił w komedii przygodowej "Zejście na ląd", grając byłego szwagra emerytowanego chirurga (Earl Lynn Nelson), z którym podróżuje po Islandii.

Aktora można było również oglądać w następujących produkcjach: "Viper Club", "Góra", "Beautiful Brit Baker", "The Divine Marigolds", czy "Fantastic Confabulations".

Paul Eenhoorn nie żyje

Paul Eenhoorn zmarł w wieku 73 lat na atak serca. Miał żonę Stephanie, córkę Natashę, brata Makka, siostrę Heather i wnuczkę Mirandę.

