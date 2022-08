Clu Gulager, a właściwie William Martin Gulager, urodził się 16 listopada 1928 w Holdenville (stan Oklahoma). Aktor był pochodzenia czirokeskiego (plemię Indian Ameryki Północnej).

Clu Gulager: Debiut i najważniejsze role

Debiutował w 1956 roku w serialu "The United States Steel Hour". W trakcie swojej wieloletniej kariery wystąpił w przeszło stu pięćdziesięciu filmach i projektach telewizyjnych.

Za drugoplanowy występ w thrillerze przygodowym "Myśliwska krew" (1986) został nominowany do nagrody Saturna. Warto odnotować, że aktor wystąpił w kultowych horrorach: "Powrót żywych trupów" (1985), "Koszmar z ulicy Wiązów II: Zemsta Freddy’ego" (1985), "Od szeptu w krzyk" (1987) "Ukryty" oraz "Krwawa uczta" (2005).



Reklama

Był także reżyserem, scenarzystą i producentem. W 1969 roku napisał i wyreżyserował film krótkometrażowy "A Day with the Boys", który pokazywany był na festiwalu w Cannes i został nominowany do Złotej Palmy



Ostatnimi rolami Clu Gulagera był występ w niezależnym filmie "Mandarynka" (2015) a także w "Pewnego razu... w Hollywood" (2019) Tarantino.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pewnego razu... w Hollywood" [trailer 3] materiały dystrybutora