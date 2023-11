"Cieszę się, że to się dzieje na tym etapie mojego życia. To miłe, że jestem doceniany, ale [to wyróżnienie] daje mi też platformę, by przekuć je w coś pozytywnego" - powiedział 57-letni aktor.

Dodał też, że tytuł Najseksowniejszego Żyjącego Mężczyzny przyjął z niedowierzaniem połączonym z rozbawieniem."Byłem w totalnym szoku, a potem zacząłem się śmiać - to jakiś żart, prawda? Zawsze byłem tym drugim" - wyznał.

Reklama