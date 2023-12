Paszporty "Polityki" 2023: Znamy nominowanych w kategorii "film"

Oprac.: Tomasz Bielenia Wiadomości

Nina Lewandowska i Kamila Tarabura - twórczynie serialu Netfliksa "Absolutni debiutanci", DK Welchman - współtwórczyni polskiego kandydata do Oscara, filmu "Chłopi" oraz Paweł Maślona - reżyser nagrodzonego Złotymi Lwami "Kosa" to tegoroczni nominowani do Paszportów "Polityki" w kategorii "film". Laureatów poznamy 16 stycznia 2024.

Nina Lewandowska i Kamila Tarabura ("Absolutni debiutanci"), DK Welchman ("Chłopi") i Paweł Maślona ("Kos") /Leszek Zych / Polityka /materiały prasowe