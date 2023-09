Mija właśnie sześć lat od premiery waszego ostatniego filmu "Twój Vincent" . Czy już wtedy wiedzieliście, że waszym kolejnym projektem będzie ekranizacja "Chłopów" ?

Hugh Welchman: - Otrzymałem od DK egzemplarz "Chłopów" po tym, jak zakończyliśmy wszelkie promocyjne działania związane z "Twoim Vincentem". Jak malowała "Vincenta", słuchała sobie audiobooka "Chłopów". Chciała powrócić do tej książki, ponieważ pamiętała ją tylko jako lekturę szkolną. Po latach odnalazła w niej wiele tematów, które ją osobiście poruszyły. Kupiła więc także egzemplarz dla mnie, razem z innymi książkami, które kazała mi przeczytać. "Musisz dowiedzieć się więcej o polskiej kulturze" - tylko tyle powiedziała. Oczywiście "Chłopi" były ostatnią książką z tego stosu, za którą się zabrałem, głównie dlatego, że była najgrubsza. Ale kiedy tylko zacząłem, przeczytałem od deski do deski, w dwa tygodnie.

Reklama

- Mimo iż angielski przekład był fatalny, kiedy tylko skończyłem, wiedziałem, że mam do czynienia z arcydziełem. I nie potrafiłem ukryć ekscytacji. Po pierwsze odniosłem wrażenie, że mało kto na świecie ma pojęcie o istnieniu tej niezwykłej literatury - "Chłopi" Reymonta to powieść, która jest znana głównie w Polsce. Po drugie czułem, że to, w jaki sposób Reymont opisuje świat, jest niezwykle malarskie - tak jakby to były ożywione obrazy.

- Wiedzieliśmy po sukcesie "Twojego Vincenta", że nie chcemy robić kolejnego takiego filmu. Pragnęliśmy odmiany. DK powiedziała, że po spędzeniu kilku lat na próbie przybliżenia życia holenderskiego artysty z klasy średniej, chciałaby zrobić coś polskiego, a do tego z kobietą w centrum historii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 48. FPFF w Gdyni: DK Welchman o filmie "Chłopi" INTERIA.PL

- Ja jednak nie miałem o tym pojęcia. Kiedy jednak skończyłem "Chłopów", powiedziałem, że to świetny materiał na kolejny film, na co DK odpowiedziała: "Myślisz, że dlaczego dałam ci tę książkę?". Od początku czuła, że to idealny punkt wyjścia do filmu zrealizowanego w technice malarskiej animacji. Mimo że to bardzo długa powieść, w której znajdziemy wiele barwnych postaci, istota "Chłopów" zasadza się na bardzo tradycyjnej i pełnej dramatyzmu historii miłosnego czworokąta. Czuliśmy, że można to przerobić na pełen emocji scenariusz.

Widz bez trudu dostrzeże różnicę między dość statycznym "Twoim Vincentem" a pełnymi dynamizmu "Chłopami". Domyślam się, że realizacyjnie był to o wiele trudniejszy projekt.

Hugh Welchman: - DK od początku postawiła sprawę jasno, twierdząc, że przy realizacji "Chłopów" nie chce, byśmy czuli się w żaden sposób ograniczeni, jak było to w przypadku "Twojego Vincenta". Wtedy zrobiliśmy to świadomie i z rozmysłem, ponieważ w tamtym filmie mieliśmy do czynienia głównie z gadającymi głowami z niewielkimi dramatycznymi sekwencjami pomiędzy. Tym razem jednak chcieliśmy mieć pełną swobodę, jeśli idzie o ustawienia i ruch kamery. Do tego taka koncepcja sprzyja "Chłopom" - jesteśmy tu wewnątrz pewnej społeczności, mamy sporo dramatycznych wydarzeń - bójki, wesele. Potrzebowaliśmy ruchomej kamery. Spowodowało to jednak wiele realizacyjnych komplikacji.

- Jednej rzeczy jednak nie przewidzieliśmy. Okazało się, że w przypadku "Chłopów" techniki malarskie, które musimy zastosować, są o wiele trudniejsze niż przy "Twoim Vincencie". Styl Józefa Chełmońskiego, który był naszym głównym wizualnym punktem odniesienia, jak również całe młodopolskie malarstwo, jest o wiele trudniejsze do animacji. Początkowo planowaliśmy, że zespół pracujący przy "Twoim Vincencie" zrobi z nami także "Chłopów". Okazało się, że wiele z tych osób albo nie dało rady, albo nie chciało dalej pracować z powodu skali trudności. W przypadku "Twojego Vincenta" praca nad jedną klatką zajmowała 2,5 godziny, jeśli chodzi o "Chłopów", to już było 5 godzin pracy. Wymusiło to na nas nowe podejście. W "Twoim Vincencie" malowaliśmy co drugą klatkę, w "Chłopach" malowana jest co czwarta lub co ósma klatka. Oprócz zespołu, który odpowiedzialny był za malowanie, mieliśmy grupę artystów, którzy pracowali nad cyfrową animacją pozostałych klatek.

"Chłopi": Nowy projekt twórców "Twojego Vincenta" 1 / 6 Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny. – Po latach pracy nad filmem o Vincencie van Goghu poczułam silną potrzebę, by opowiedzieć o kobietach: ich zmaganiach, pasji i sile – opowiada Dorota Kobiela, reżyserka i scenarzystka filmu. To właśnie kobiety, w szczególności tragiczna postać Jagny, znajdą się w sercu fabuły. Unikalny mikroświat wiejskiej wspólnoty stanie się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i niesamowicie aktualnej historii. Historii o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie, a wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem. Źródło: materiały prasowe Autor: Małgorzata Kuźnik / BreakThru Films

Jak był budżet filmu i czy w trakcie prac nad tym projektem mieliście jakieś problemy produkcyjne?

Hugh Welchman: - Budżet filmu wyniósł około 30 milionów złotych. Największym problemem był wybuch epidemii COVID-19. Dwukrotnie musieliśmy wstrzymywać nagrania z aktorami. Finałową scenę linczu zmuszeni byliśmy przełożyć aż o rok. Największym ciosem okazała się jednak inwazja Rosji na Ukrainę.

- Przy "Twoim Vincencie" pracowało z nami 17 wspaniałych artystów z Ukrainy. Od początku wiedzieliśmy, że przed przystąpieniem prac nad "Chłopami" będziemy chcieli zbudować studio w Ukrainie. Miesiąc po tym, jak je otworzyliśmy, miała miejsce rosyjska inwazja. Musieliśmy zamknąć studio, pomóc w ewakuacji wielu ludzi. Straciliśmy jednak dofinansowanie z Ukrainy, domyślam się, że mieli pilniejsze wydatki niż nasz film. Rozumiemy to. Ostatecznie otworzyliśmy ponownie studio w Kijowie, co nie było być może najrozsądniejszym pomysłem z biznesowego punktu widzenia, ale uznaliśmy, że jeśli w ten sposób możemy jakoś pomóc, to warto spróbować.

- Ostatecznie nad "Chłopami" pracowało 30 artystów z Ukrainy - część z nich w studiu w Sopocie, reszta w Kijowie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Chłopi" [trailer] materiały prasowe

Porozmawiajmy o obsadzie "Chłopów". O Robercie Gulaczyku większość z nas usłyszała sześć lat temu, kiedy został van Goghiem w "Twoim Vincencie". Od początku wiedzieliście, że jego twarz będzie miał również Antek Boryna?

Hugh Welchman: - Chcieliśmy pracować z nim ponownie. To fantastyczny aktor, skromny człowiek o głębokiej duszy. Rola Antka nie jest łatwa - ma on w sobie coś z łajdaka. Robert miał bardzo ciekawe podejście do tej postaci. Obsadziliśmy go na samym początku, omawialiśmy z nim scenariusz, dzielił się z nami swoimi opiniami. Traktujemy go jak partnera przy tym projekcie, nie tylko aktora. Aby fizycznie zbliżył się do postaci Antka, namówiliśmy go, aby przez rok chodził na siłownię: "Robert, musisz wyglądać naprawdę dobrze, kiedy będziesz bez koszuli". Podzieliliśmy się kosztami po połowie.

Kamila Urzędowska jest młodą i piękną aktorką, ale kiedy otrzymała rolę Jagny, miała niewielkie doświadczenie aktorskie. Czego szukaliście w odtwórczyni głównej roli w "Chłopach"?

Hugh Welchman: - Szczerze mówiąc, kiedy przyjrzeliśmy się znanym aktorkom w jej wieku, nie znaleźliśmy żadnej, która mogłaby zostać Jagną. Zdecydowaliśmy się więc na bardzo szeroki casting, uruchomiliśmy kampanię na Facebooku, szukaliśmy nie tylko w szkołach filmowych, lecz także w szkołach tańca. Zrobiliśmy także otwarty casting. Kamila nie miała wtedy na koncie żadnej roli, była jeszcze studentką, ale poczuliśmy, że świetnie odnalazła się w postaci Jagny, nawiązała z nią osobistą relację. Świetnie wyglądała przed kamerą - nie było to bez znaczenia. Z kart powieści wynika, że Jagna była największą pięknością w całej wsi. My jednak szukaliśmy aktorki, która nie tylko byłaby pięknością XXI wieku, ale też miałaby w sobie coś z buntowniczki. Kamila uosabiała wszystko to, czego czego szukaliśmy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 48. FPFF w Gdyni: Kamila Urzędowska o filmie "Chłopi" i przygotowaniach do roli INTERIA.PL

Wasz film jest unikalnym połączeniem kina aktorskiego i malarskiej animacji. Macie wrażenie, że tworzycie nowy filmowy język?

Hugh Welchman: - Używamy wielu technik, które pochodzą z różnych dziedzin sztuki. Jeśli jednak idzie o kino, nikt wcześniej nie połączył kina aktorskiego z animacją malarską, animacją 2D i CGI (w przypadku niektórych zwierząt i małych ludzi w filmie oraz niektórych efektów pogodowych wykorzystano animację CG i tradycyjną animację rysowaną) w sposób, w jaki my to zrobiliśmy.

- Chciałbym jeszcze dodać, że pracujący nad filmem artyści nie malowali na klatkach z nagranym przez nas materiałem aktorskim, tylko robili to, co naprawdę robią malarze. Rozstawiają sztalugi przed malowanym obiektem i odwzorowują rzeczywistość. My też rozstawialiśmy sztalugi przed ekranem, na którym wyświetlaliśmy aktorskie sceny a oni przenosili to, co widzą, na płótno. Żadnego nadmalowywania. Żadnych kalek.

Rozpatrując wasz film pod kątem kreacji aktorskich, nie mogłem pozbyć się pewnej niepewności co do charakteru tych ról. Czy aktorzy wcielający się w ekranowe postaci naprawdę grają, czy są tylko malowani?

Hugh Welchman: - To połączenie obydwu podejść. Punktem wyjścia jest aktorska kreacja, która następnie przenoszona na płótno przy użyciu techniki malarskiej. To trochę jak z malarskim portretem. Kiedy malarz wykonuje portret, nie chce zatrzymać się tylko na wizualnym podobieństwie, chce uchwycić coś więcej, w innym wypadku wystarczyłaby wizyta u fotografa.

DK Welchman: - Myślę, że praca nad "Chłopami" dla aktorów była taka sama jak przy bardziej klasycznym projekcie. Pytali się nas, czy mają grać inaczej, bo później będą pomalowani, a ja naciskałam, żeby niczego nie przerysowywali, bo to będzie widoczne w finalnym obrazie, każdą emocję będzie widać pod tą warstwą farby. To, co widzimy na ekranie, to w 100 procentach ich kreacje aktorskie.

Podobno z dbałości o jakość dźwięku umieściliście aktorom mikrofony na czole podczas zdjęć do "Chłopów".

DK Welchman: - Tak było, aczkolwiek później bardzo żałowaliśmy tej decyzji. Malarze mają to do siebie, że są bardzo precyzyjni. Nawet jak komuś powiesz, żeby nie malował mikrofonu, to przez kilka klatek nie pomaluje, ale w pewnym momencie zaczyna go malować. Mieliśmy takie przygody, trzeba było później usuwać mikrofony w postprodukcji.

Chciałem zapytać się o wybór L.U.C.-a jako autora muzyki. Swój ekranowy dynamizm "Chłopi" osiągają bowiem nie tylko dzięki ruchliwości kamery i płynnemu montażowi, ale też właśnie dzięki muzyce, która jest prawdziwą siłą napędową ekranowych wydarzeń.

DK Welchman: - Przy "Twoim Vincencie" pracowaliśmy z Clintem Mansellem, który jest jednym z moich najukochańszych kompozytorów. Nauczyłam się od niego, że muzyka musi mieć swobodę, to nie może być nic narzuconego. I tak było w przypadku L.U.C.-a. Jedyne, o czym dyskutowaliśmy, to poszukiwania kierunku, w który chcemy zmierzać. Że musimy rozpatrywać ją w szerszym kontekście. Nasz film nie jest łowickim skansenem. Podsyłaliśmy mu rzeczy, które nam się podobają, które nas inspirują. Ale wszystko, co zostało stworzone, jest jego autorską wizją.

- Zanim się spotkaliśmy, nie wiedzieliśmy zbyt dużo o sobie. Kilka lat temu wpadliśmy na siebie na festiwalu w Gdyni. Podszedł do nas i powiedział: "Słyszałem, że będziecie robić ‘Chłopów’. Weźcie mnie na kompozytora, tyle tylko, że ja nigdy nie zrobiłem muzyki filmowej". Posłuchałam trochę jego rzeczy, ale wydało mi się, że daleko im do klimatu, którego szukaliśmy. L.U.C. skomponował nam jednak na próbę jeden fragment, w którym z miejsca się zakochałam. Od razu twórczo między nami zaiskrzyło, dość szybko okazało się jasne, że będziemy współpracować.

- Muzyka powstawała jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć. Potrzebowaliśmy ścieżki dźwiękowej do sceny tańców albo do fragmentów, gdzie odgrywa znaczącą dramaturgiczną rolę. L.U.C. trochę cierpiał, mówił: "Cztery lata pracy nad muzyką"! Ale było warto.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 48. FPFF w Gdyni: Sonia Bohosiewicz o filmie „Chłopi” INTERIA.PL

Uderzyło mnie po seansie "Chłopów", jak aktualna jest tematyka przedstawiona ponad sto lat temu w powieści Reymonta.

DK Welchman: - Adaptując "Chłopów" chciałam uniknąć szkolnych interpretacji. Cała historia musiała być mi bliska. To jest w ogóle chyba jedyny powód dla twórcy, żeby zająć się jakimś tematem. Chodzi o szczerość zamiarów. Ja w ogóle wywodzę się ze sztuk pięknych, przy pomocy kina chcę przede wszystkim robić sztukę, a zadaniem sztuki jest pokazać coś, co jest aktualnie istotnym problemem. Nie tylko piękne obrazki młodopolskich malarzy, ale też historia, która jest aktualna, która porusza problem odmienności, jest otwarciem się na inność. W tym filmie uosobieniem inności jest właśnie postać Jagny. To dziewczyna, która chce budować świat po swojemu. Moment, w którym nie godzi się na obcięcie włosów na oczepinach, był dla mnie podczas lektury pierwszym sygnałem, że to dobry trop, żeby o tej Jagnie opowiadać.

Niedawno wróciliście z Toronto, gdzie "Chłopi" mieli światową premierę. Recenzje entuzjastyczne, przyjęcie filmu wspaniałe.

DK Welchman: - Nie potrafię być obiektywna, nie wiem jaki mam poziom kortyzolu we krwi, chyba lepiej tego nie badać. Od kilku miesięcy towarzyszy mi ciągły stres, najpierw żeby skończyć film na czas, potem premiera - nigdy nie wiem, jak zareaguje publiczność. Tego nie da się przewidzieć. Odbiór w Toronto był bardzo ciepły. Na pokazach, w których uczestniczyliśmy, były owacje na stojąco. Otrzymaliśmy tam mnóstwo miłości. Do tego fajne recenzje. Bardzo się z tego cieszę, ale w wyniku ogromnego stresu jakoś to do mnie jeszcze nie dociera.

W poniedziałek poznamy polskiego kandydata do Oscara, ale "Chłopi" nie są też bez szans, by powtórzyć osiągnięcie "Twojego Vincenta" i zdobyć nominację do Oscara w kategorii pełnometrażowej animacji.

DK Welchman: - "Variety" wymieniło 25 tytułów, które mogą być brane pod rozwagę w tej kategorii. Nasz film był na 25. miejscu. Ale był! To jest jednak dość ciężki czas dla twórców animacji. Jest ostatni film Miazakyego ["Chłopiec i czapla"], który jest nie tylko wybitny, ale też niezwykle ważny. Jest nowy Nick Park, który ma już na koncie chyba ze cztery Oscary. Oczywiście mamy też Disneya i Pixara. Duże studia zawsze mają zapewnione miejsca w stawce nominowanych filmów i nadają ton tej rywalizacji. Tak naprawdę niezwykle rzadko zdarza się, żeby na Oscarach zostało wyróżnione animowane kino dla dorosłych. Mamy duży dystans, nie prorokuję, wydaje mi się, że to jest jedna wielka niewiadoma. Po "Twoim Vincencie" wiem jednak, że wszystko się może wydarzyć

- Natomiast jeśli chodzi o reprezentowanie Polski... byłoby super. Uważam, że ten film jest świetnym reprezentantem Polski - fajnie opowiada o naszej słowiańskiej kulturze. Ale nie było też chyba dotychczas malowanego czy animowanego filmu, który był polskim kandydatem do Oscara w kategorii filmu zagranicznego. Byłoby to więc coś niecodziennego, a z takimi niecodziennymi projektami na Oscarach jest dość ciężko.

Macie już pomysł na kolejny projekt?

DK Welchman: - Myślę, że muszę chwilę odpocząć od filmu malowanego. Chciałbym zrobić zwykły film fabularny, aktorski. Ale mamy pomysł na jeszcze jeden film malarski, tak żeby domknąć tryptyk. To historia pod tytułem "Blaze", nad którą pracuje Hugh.

Hugh Welchman: - Akcja rozgrywać będzie się w Afryce 140 tysięcy lat temu. Opowiemy o momencie, w którym ludzkość znajduje się na granicy wyginięcia. Wiemy z genetycznych badań, że pozostało wówczas zaledwie 10 tysięcy ludzkich genów - to mniej niż obecna populacja goryli. Byliśmy jako gatunek naprawdę bliscy zagłady. Udało nam się jednak w jakiś sposób przetrwać.

- Mam obsesję na punkcie peleoantropologii, współpracujemy z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Uniwersytetem w Sydney, a także Muzeum Narodowym w Kenii. To będzie najlepszy paleoantropologiczny film, jaki kiedykolwiek powstał, co nie będzie chyba trudne. Ostatni, jaki pamiętam, to chyba "10 000 BC: Prehistoryczna legenda" Rolanda Emmericha. W latach 80. była jeszcze całkiem niezła francuska "Walka o ogień". 40 lat od ostatniego dobrego filmu na ten temat! Czas na nas!