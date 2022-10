Gdyby ktoś zrobił sondę uliczną i zapytał przechodniów, z czym kojarzy się im Pamela Anderson , z pewnością wśród najczęstszych odpowiedzi pojawiałyby się "Playboy", "Słoneczny patrol" oraz "sekstaśma". To właśnie te trzy elementy zaważyły bowiem na jej karierze.

Najwyraźniej jednak aktorka nie chce, by jej biografię i dorobek sprowadzano jedynie do rozbieranych sesji, popularnego serialu o ratownikach oraz skandalu z 1997 roku, kiedy to wyciekła do sieci taśma z nagraniem miłosnego zbliżenia Pameli i jej ówczesnego męża Tommy'ego Lee. Dlatego gdy niedawno platforma Hulu zrealizowała serial o tym incydencie, Pamela postanowiła samodzielnie opisać swoje życie.

Autobiografia Pameli Anderson to "celebracja niedoskonałości"

Efektem tego postanowienia jest autobiografia "Love, Pamela", której okładkę Anderson właśnie pokazała na Instagramie. We wpisie gwiazda podkreśliła, że w pisaniu tej książki nie pomagał jej żaden doświadczony autor czy ghost writer, dzięki czemu udało się jej stworzyć "szczerą, surową narrację". I dodała, że jest bardzo dumna z efektów swojej pracy.

"Szczegółowo przemalowałam sceny swojego życia, czy to z dzieciństwa, czy te z rezydencji Playboya. To pogmatwane życie jednej dziewczyny, celebracja niedoskonałości" - napisała. Z kolei w rozmowie z serwisem People wyjaśniła, że książka to nie tylko chronologiczny zapis wydarzeń, ale przede wszystkim refleksja nad jej niełatwym życiem, okraszona sporą dawką humoru, dystansu, wybaczenia i wdzięczności, co może przynieść czytelnikom otuchę i pokrzepienie.

Książka będzie miała premierę 31 stycznia 2023 roku. Może się okazać, że będzie doskonałym wstępem do realizowanego przez Netflix filmu dokumentalnego o aktorce. Data premiery tej produkcji nie jest jeszcze znana.

