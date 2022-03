"Zawsze byłam wielką fanką Boba Fosse'a i Gwen Verdon" - powiedziała Pamela Anderson , wymieniając nazwisko słynnego choreografa i twórcy musicalu "Chicago" i jego życiowej partnerki, która wcieliła się w rolę Roxie Hart.



"Rola Roxie Hart to spełnienie marzeń. Grając Fosse'a, nie masz czasu na główkowanie. Nie możesz równocześnie tańczyć, śpiewać i myśleć. To jest wolność, wyjątkowa radość wynikająca ze zrozumienia, że najważniejsza jest praca. Rola Roxie Hart to dla mnie rodzaj słodkiej ucieczki" - powiedziała Anderson.



Reklama

W postać oskarżonej o morderstwo szansonistki wcielały się w przeszłości m.in. Ginger Rodgers, Liza Minelli, Brooke Shields, Melanie Griffith oraz Michelle Williams.



W kinowej wersji musicalu w reżyserii Roba Marshalla kreację Roxy Hart stworzyła Renee Zellweger , otrzymując za swój występ nominację do Oscara.



Wideo Chicago | 'Roxie' (HD) - Renée Zellweger, John C. Reilly | MIRAMAX

Intymny portret Pameli Anderson na Netfliksie

Kilka dni temu Netflix zapowiedział dokumentalny film opowiadający o życiu i karierze Pameli Anderson.



Pamela Anderson rozpala zmysły od ponad 30 lat! 1 / 7 Pamela Anderson zyskała światową sławę za sprawą roli w serialu "Słoneczny patrol", który realizowany był w latach 1989–2001. Produkcja opowiadała o losach grupy ratowników z Los Angeles. Źródło: East News Autor: SIPA udostępnij

Za reżyserię odpowiada twórca głośnego miniserialu dokumentalnego "The Keepers" Ryan White, a jednym z producentów jest syn Anderson, Brandon Thomas Lee. "To intymny portret Pameli Anderson, ikony popkultury, która przygląda się swojej zawodowej i prywatnej ścieżce, przygotowując się na kolejne etapy życiowej podróży" - głosi oficjalny opis produkcji.

Gwiazda zapowiedziała swój nowy projekt w zamieszczonym na Instagramie poście. Anderson opublikowała zdjęcie notatki odręcznie napisanej na kartce z logo Netflixa. "Moje życie. Tysiąc niedoskonałości. Milion błędnych wyobrażeń. Mogę was tylko zaskoczyć - nie jestem ofiarą, ocalałam. I żyję, aby opowiedzieć wam prawdziwą historię" - wyznała aktorka. Nadchodzący dokument będzie zawierał nigdy niepublikowane materiały archiwalne i fragmenty pamiętników gwiazdy. Data premiery nie została jeszcze ujawniona.

Zobacz też:



"Batman": Czy Joker wróci na ekran w drugiej części filmu?

"Batman": Film z Robertem Pattinsonem zarobił już ćwierć miliarda dolarów!

"Batman": Matt Reeves chce pokazać dodatkową scenę