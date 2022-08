"Pain Hustlers": Szczegóły dotyczące produkcji

Oprócz czterech części serii "Harry Potter" i trzech odsłon cyklu "Fantastyczne zwierzęta", David Yates wyreżyserował jeszcze tylko jeden film fabularny - "Tarzana: Legendę" z 2016 roku. "Pain Hustlers" będzie więc dla niego okazją do sprawdzenia się w innych niż czarodziejskie opowieściach. Akcja tego filmu rozgrywać się będzie na Florydzie. Jego bohaterką jest niejaka Liza Drake (Blunt), która marzy o lepszym życiu dla siebie oraz dla swojej córki. Kobieta rozpoczyna pracę w upadającym start-upie farmaceutycznym, który ma siedzibę w opuszczonym centrum handlowym. Urok Lizy oraz jej odwaga w dążeniu do celu sprawiają, że firma zaczyna odnosić sukcesy. Wkrótce jednak Liza odkrywa, że znalazła się w samym centrum kryminalnego spisku, czego skutki mogą być tragiczne - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu Yatesa.

Film "Pain Hustlers" porównywany jest już do takich hitów jak "Big Short", "American Hustle" czy "Wilk z Wall Street", które w krzywym zwierciadle pokazują mityczny amerykański sen oraz wszelkie jego konsekwencje. Póki co nie wiadomo, w jakie role wcielą się w nim Catherine O’Hara, Andy Garcia i Jay Duplass. Podobnie jest z przymierzanymi do obsady Brianem D’Arcy Jamesem ("Spotlight") i Chloe Coleman ("Wyjdź za mnie"). Netflix za prawa do dystrybucji tego filmu zapłacił aż 50 milionów dolarów. (PAP Life)

kal/ gra/

Zdjęcie Andy Garcia / Wiktor Szymanowicz/Barcroft Media / Getty Images

Zdjęcie Jay Duplass / Alberto E. Rodriguez / Getty Images

