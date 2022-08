10 października tego roku rozpocznie się kolejny proces byłego producenta filmowego Harveya Weinsteina . Spodziewane jest, że potrwa on co najmniej do końca listopada. Weinstein oskarżony został o jedenaście przypadków gwałtu oraz napaści na tle seksualnym. Mniej więcej w podobnym czasie do kin trafi inspirowany historią producenta film "Jednym głosem" . Jego premiera zaplanowana została na 18 listopada, jednak wcześniej swoją uroczystą premierę będzie miał w trakcie Nowojorskiego Festiwalu Filmowego, który odbędzie się w dniach od 30 września do 16 października.

Nie udało się przekonać sądu

Jak informuje portal "Variety", adwokat Weinsteina, Mark Werksman chciał przekonać sąd, że sędziowie przysięgli orzekający w sprawie jego klienta będą śledzić działania promocyjne związane z filmem "Jednym głosem". Jego zdaniem, fakt, że będą oni oglądać plakaty oraz wpisy w mediach społecznościowych i innych mediach, "dramatycznie pogorszy możliwość przeprowadzenia sprawiedliwego procesu". Według Werksmana, o filmie "Jednym głosem" będzie głośno także z tego powodu, że jego producentem jest Brad Pitt. Ten rozgłos sprawi, że przysięgli nie będą w stanie odciąć się od tego, jak tę sprawę pokazali twórcy filmu.

W odpowiedzi na wniosek obrony prokuratura stwierdziła, że przesunięcie daty procesu może spowodować inne problemy. Spodziewane jest, że na przełomie lutego i marca przyszłego roku o filmie "Jednym głosem" i tak znów będzie głośno ze względu na ważne nagrody filmowe, o jakie na pewno będzie się ubiegał. Do tego czasu niewykluczone również, że sędziowie przysięgli zdążą już obejrzeć sporny film z Carey Mulligan i Zoe Kazan w rolach głównych. Argumenty obrony nie przekonały sędziny także Lisy B. Lench i proces odbędzie się w zaplanowanym wcześniej terminie.

Bohaterkami filmu "Jednym głosem" są dziennikarki gazety "The New York Times" - Megan Twohey i Jodi Kantor, które pomogły w postawieniu Weinsteina przed sądem. Sprawa słynnego producenta zapoczątkowała ruch #MeToo. Weinstein został już skazany za przestępstwa seksualne w innym procesie i aktualnie odbywa wyrok 23 lat pozbawienia wolności.