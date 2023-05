Owen Wilson prawdopodobnie będzie musiał zainwestować w nieco lepsze zabezpieczenia antywłamaniowe w swoim domu. Jak bowiem donosi serwis "TMZ", w miniony wtorek na teren znajdującej się w Santa Monica posiadłości aktora bez większego problemu wtargnął bezdomny mężczyzna.



Intruz zdołał nie tylko sforsować ogrodzenie, ale też wejść do domu, a potem opuścić posesję. Nie wyniósł jednak żadnych cennych sprzętów ani kosztowności, tylko... piżamę aktora.



Mężczyzna został złapany złapany dzięki temu, że zauważył go asystent Wilsona, który natychmiast wezwał policję. Funkcjonariusze zatrzymali rabusia na sąsiednim podwórku. Zdaniem policjantów sprawca nie był świadom, do kogo się włamał. Delikwent usłyszał już zarzuty kradzieży z włamaniem.





Owen Wilson ofiarą kradzieży. To nie pierwszy raz

To skądinąd nie pierwszy raz, kiedy gwiazdor "Zoolandera" i "Polowania na druhny" padł ofiarą złodziei. W maju zeszłego roku złodzieje wykręcili koła z jego zaparkowanego przez domem samochodu. Stratę oszacowano wtedy na 4 tys. dolarów. Szeryf hrabstwa Los Angeles stwierdził wówczas w rozmowie z prasą, że w ciągu ostatnich lat drastycznie wzrosła przestępczość w tym rejonie, a zwłaszcza w zamożnej dzielnicy, w której mieszka aktor.

Wilson szykuje się tymczasem do premiery swojego nowego filmu, familijnej produkcji fantasy zatytułowanej "Nawiedzony dwór" . Obraz w reżyserii Justina Simiena opowiada o rodzinie, która wprowadza się do świeżo nabytej posiadłości w Nowym Orleanie. Gdy mieszkańców rezydencji zaczynają nawiedzać duchy, postanawiają oni pozbyć się ich z pomocą niecodziennej ekipy specjalistów: księdza, owdowiałego naukowca, wróżbitki i historyka. Światowa premiera "Nawiedzonego dworu" odbędzie się 26 lipca.