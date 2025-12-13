Otwiera TikToka i jest załamana. Widzowie są zawiedzeni jej karierą

Niebawem, bo już 19 grudnia swoją premierą będzie miał film Pomoc domowa" z Amandą Seyfried i Sydney Sweeney w rolach głównych. Polacy niestety będą musieli poczekać na tę produkcję kilka dni dłużej, bo aż do Nowego Roku. Chociaż film jeszcze nie zagościł na naszych ekranach, jedna z aktorek mierzy się z ogromną krytyką, a korzystanie z mediów społecznościowych stało się przykrym obowiązkiem.

W jej obronie stanęła koleżanka z planu.

Sydney Sweeney: trudny czas w karierze

Sydney Sweeney i Amanda Seyfried niedawno wzięły udział w serii materiałów, na których były poddawane testom na wykrywaczy kłamstw. W trakcie jednej z sesji, 28-latka wyznała, że jej strona główna na TikToku jest zdominowana przez spore grono osób, które dzieli się pełnymi niechęci komentarzami.

"Jeśli jestem na swoim prywatnym TikToku, cała moja strona 'Dla Ciebie’ to fakty historyczne, sztuka i rękodzieło. Jeśli jestem na mojej stronie @syds_garage, to niestety jest tam mnóstwo nienawiści w moją stronę" - wyjaśniła zmartwionej Seyfried. Po usłyszeniu tej odpowiedzi, starsza aktorka w mocnych słowach poleciła jej "olać" aplikację.

To nie pierwsza akcja skierowana przeciwko Sweeney w tym roku - niedawno było o niej głośno ze względu na kampanię reklamową marki American Eagle. Gra słów zawarta w sloganie wywołała niemałą burzę, a aktorka musiała zmierzyć się oskarżeniami związanymi z gloryfikacją koloru skóry i sylwetki.

W rozmowie z magazynem "People" wyjaśniła, że ogrom krytyki kompletnie ją zaskoczył.

"Zrobiłam to, bo kocham jeansy i kocham markę. Nie popieram poglądów, które niektórzy ludzie łączyli z kampanią. Wielu przypisało mi motywy i etykietki, które po prostu nie są prawdziwe" -stwierdziła Sweeney. "Mam więc nadzieję, że ten nowy rok przyniesie więcej uwagi temu, co nas łączy, a nie temu, co dzieli".

"Pomoc domowa": perfekcyjny dom, ale z pozoru

"Pomoc domowa" autorstwa Freidy McFadden to bestseller, który podbił serca czytelników i powraca w wyjątkowej, filmowej odsłonie. To właśnie ta książka stała się inspiracją dla filmu, o którym mówi cały świat.

Millie ma za sobą niełatwą przeszłość, więc to czego dziś szuka, to spokojna przystań z dala od zgiełku i potencjalnych kłopotów. Chętnie więc zatrudnia się jako pomoc domowa w wielkim domu bogatego małżeństwa Winchesterów. Sprząta, gotuje, odbiera ze szkoły córkę swych pracodawców, a wolne chwile spędza samotnie w małym pokoju na poddaszu.

Choć zachowania domowników zaczynają budzić jej coraz większy niepokój, stara się to ignorować. Mimo wszystko zazdrości pani Winchester jej pełnego przepychu, idealnego życia. Jednak, gdy pewnego dnia odkryje skrywany za grubymi murami posiadłości sekret Winchesterów, zrozumie, że znalazła się w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Nieoczekiwanie z pomocą mogą przyjść jej doświadczenia trudnej przeszłości.

"Pomoc domowa" w kinach od 1 stycznia 2026 roku.