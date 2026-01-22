Smok Smoków dla Kim Longinotto

Kim Longinotto zrealizowała ponad 20 filmów opowiadających o kobiecym doświadczeniu na różnych kontynentach. Jej dokumenty otwierały najważniejsze wydarzenia filmowe, były doceniane i nagradzane na międzynarodowych festiwalach.

Słynna, wielokrotnie nagradzana dokumentalistka przyjedzie do Krakowa by osobiście odebrać statuetkę Smoka Smoków, a także poprowadzić swój masterclass. Wydarzeniu będzie towarzyszyć retrospektywa jej twórczości.

"Cieszę się, że w tym roku przyjadę do Krakowa. Nie mogę się doczekać spotkania z widzami i wysłuchania ich opinii na temat filmów, które pokażemy. Na festiwalu poprowadzę masterclass i mam nadzieję, że uczestnicy będą mieli wiele uwag, pytań i spostrzeżeń do podzielenia się. Do zobaczenia w czerwcu" - mówi laureatka.

"Jestem dumny, że naszą najważniejszą nagrodę wręczymy wybitnej artystce, która konsekwentnie od lat kieruje kamerę na kobietę, wyprzedzając współczesne trendy. To dopiero druga po Helenie Trestikovej dokumentalistka wyróżniona Smokiem Smoków. Wiele je różni w metodzie pracy, ale łączy szacunek dla filmowanych postaci. To piękne, że będziemy ją gościć w Krakowie" - decyzję uzasadnia Krzysztof Gierat, przewodniczący Rady Programowej KFF.

Kim Longinotto: światowej sławy dokumentalistka

Kim Longinotto jest absolwentką National Film School w Londynie, zdobywczynią licznych nagród i wyróżnień, które otrzymała m.in. w Cannes, na Sundance, Berlinale czy na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Karierę rozpoczęła realizując film dokumentalny "Pride of Place", będący krytycznym spojrzeniem na własną szkołę z internatem, następnie w "Theatre Girls" udokumentowała życie w hostelu dla bezdomnych kobiet. Od tego czasu konsekwentnie tworzy filmy o kobiecych doświadczeniach w różnych kulturach i systemach społecznych.

"Filmuję ludzi w sytuacjach, w których zapominają o mojej obecności" - powiedziała w jednym z wywiadów.

Jej kamera podąża za bohaterkami w miejsca, do których nikt inny nie dociera - od teherańskich sądów rozwodowych po kenijskie wioski, od schronisk dla bezdomnych po japońskie szkoły wrestlingu. Wszędzie tam odnajduje podobne, inspirujące historie: buntu, odwagi i walki o własną godność.

Reżyserka przyjedzie do Krakowa, aby poprowadzić wyjątkowy masterclass. Wydarzeniu będzie towarzyszyć przekrojowa retrospektywa twórczości - od pierwszych produkcji po doskonale znane, nagradzane tytuły, które ugruntowały jej pozycję jako jednej z najważniejszych współczesnych dokumentalistek.

Nagroda Smok Smoków: kim są laureaci

Nagroda Smok Smoków, przyznana w tym roku po raz 30., to najwyższe wyróżnienie Rady Programowej Krakowskiej Fundacji Filmowej, organizatora Krakowskiego Festiwalu Filmowego, przyznawane jako wyraz uznania za wkład w rozwój światowej kinematografii w dziedzinie filmu dokumentalnego i animowanego.

Wśród dotychczasowych laureatów znalazło się wielu znamienitych twórców m.in. Werner Herzog, Priit Pärn, Kazimierz Karabasz, Bohdan Kosiński, Bogdan Dziworski, Allan King, Albert Maysles, Jonas Mekas, Helena Trestíková, Stephen i Timothy Quay, Raoul Servais, Jerzy Kucia, Paul Driessen, Caroline Leaf, Michael Dudok de Wit, Jacek Petrycki, Godfrey Reggio i Jean-François Laguionie.