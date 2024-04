Oto najlepsze scenariusze w Hollywood. Dlaczego tak późno poznaliśmy laureatów?

Nagrody Gildii Scenarzystów są zwykle przyznawane przed rozdaniem Oscarów. W tym roku galę WGA opóźnił strajk scenarzystów, który w czasie od maja do września 2023 roku sparaliżował prace w amerykańskim przemyśle filmowym.

Wspomnienie o proteście było wciąż żywe wśród zgromadzonych. W pewnym momencie na scenie pojawił się komik Drew Carey, który przyznał, że w czasie strajków opłacał posiłki scenarzystom, pozbawionym zarobków na okres kilku miesięcy. Jak sam stwierdził "zrobił to, co należało zrobić", chociaż nie ukrywał, że przeżył szok, gdy zaczęły pojawiać się rachunki.

"Podczas poprzedniego strajku całość wyniosła 67 tysięcy dolarów. Myślałem, że tym razem będzie podobnie. Jednak część z was pomyślała sobie, że weźmie jeszcze koktajl mleczny i deser" - żartował Carey ze sceny. Następnie zwrócił się do zebranych scenarzystów. "Ludzie, którzy pisali odcinki 'The Drew Carey Show', zarobili dla mnie milion. Każdy tutaj zarobił milion dla jakiegoś aktora i zasługujecie na wszystkie pieniądze, które otrzymujecie. Dziękuję wam za waszą pracę. Niech wam Bóg błogosławi" - zakończył swoje wystąpienie.

Nagrody Gildii Scenarzystów: Kto otrzymał wyróżnienie?

Nagrody Gildii Scenarzystów przyznawano w kategoriach filmowych i telewizyjnych. Oto lista zwycięzców.

Najlepszy scenariusz adaptowany filmu fabularnego

"Amerykańska fikcja", scenariusz: Cord Jefferson

Najlepszy oryginalny scenariusz filmu fabularnego

"Przesilenie zimowe", scenariusz: David Hemingson

Najlepszy scenariusz filmu dokumentalnego

"Tunel z gołębiami", scenariusz: Errol Morris

Najlepszy scenariusz serialu dramatycznego

"Sukcesja"

Najlepszy scenariusz serialu komediowego

"The Bear"

Najlepszy scenariusz nowego serialu

"The Last of Us"

Najlepszy scenariusz miniserialu

"Awantura"