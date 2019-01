Aktorka Chrissy Metz została oskarżona o nazwanie znanej z serialu "GLOW" Alieson Brie "suką". Miało do tego dojść na czerwonym dywanie podczas 76. rozdania Złotych Globów.

Chrissy Metz na 76. gali rozdania Złotych Globów /Frazer Harrison / AFP

Znana z serialu "Tacy jesteśmy" aktorka udzielała wywiadu na temat trzeciego sezonu produkcji NBC, której jest gwiazdą. Prowadzący zapowiedzieli następnie rozmowę z Brie.

Kończąc, jeden z reporterów spytał Metz o wspomnianą wcześniej aktorkę. Ta, myśląc, że jej mikrofon jest wyłączony, mruknęła pod nosem coś, co wielu zrozumiało jako "Straszna z niej suka".

Aktorka szybko zareagowała na oskarżenia. Zaznaczyła, że nigdy nie mówiłaby o nikim w taki sposób.



Na swoim koncie na Twitterze Metz napisała: "Strasznie niefortunne, że ktoś udostępnił historię, która została całkowicie sfabrykowana. Podziwiam Alison i nigdy nie powiedziałabym złego słowa - o niej i o nikim innym. Mam nadzieję, że mi wierzy".

Aktorka dołączyła do Tweeta link do artykułu w portalu US Weekly, który informował o jej rzekomych słowach. Tekst jest już jednak niedostępny.

Informacjom zaprzeczył także rzecznik Metz. Oskarżył on media o szukanie taniej sensacji i tworzenie medialnych konfliktów między aktorami.

Z kolei pracująca dla Vanity Fair dziennikarka Nicole Sperling poinformowała, że spytała Brie o zaistniałą sytuację jeszcze w czasie trwania Złotych Globów.



"Dlaczego miałaby to zrobić? Znam ją. Widziałam ją na czerwonym dywanie i powiedziałam, że wygląda pięknie" - miała według Sperling odpowiedzieć Brie.