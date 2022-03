Oscary 2022: Gwiazdy pamiętały o Ukrainie

"Podczas ceremonii rozdania Oscarów naród ukraiński zostanie doceniony" - zapewniał przed galą jej producent, Will Packer, w wypowiedzi dla Variety.

Packer przekonywał jednak, że "trzeba zachować równowagę podczas takiej nocy jak dzisiejsza". "Chodzi tu o zabawę, o świętowanie" - zaakcentował. "Z pewnością znajdziemy sposób, aby zwrócić uwagę na burzliwe czasy, w jakich przyszło nam żyć, oraz przekażemy wsparcie dla narodu ukraińskiego" - zapewniał.



Podczas gali nie pojawiła się jednak rozmowa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, o co zabiegała jedna z współprowadzących Amy Schumer.



Ważnym momentem był jednak występ Mili Kunis, aktorki urodzonej w ukraińskich Czerniowcach, która mówiła o koszmarze wojny, zapowiadając nominowaną do Oscara piosenkę "Somehow You Do", z muzyką i słowami Diane Warren, którą śpiewała Reba McEntire.



Następnie pojawiła się plansza z prośbą o minutę ciszy dla Ukrainy.

O Ukrainie pamiętał też Francis Ford Coppola. W czasie uroczystości Akademia przypomniała jedną z najlepszych filmowych trylogii w historii kina, czyli "Ojca chrzestnego" - z okazji 50-lecia premiery pierwszej części. Na scenie pojawiły się oprócz Coppoli gwiazdy jego filmów - Al Pacino i Robert De Niro. Słynny reżyser swoje wystąpienie zakończył słowami: "Niech żyje Ukraina!".

Nawiązania do sytuacji w Ukrainie było widać również na czerwonym dywanie. Jason Momoa, gwiazdor nagrodzonego aż sześcioma Oscarami filmu "Diuna", miał poszetkę w kolorach ukraińskiej flagi: niebieskim i żółtym.

Z kolei Jamie Lee Curtis zaprezentowała niebieską wstążkę z napisem "Z uchodźcami" - jako wyraz poparcia dla naszego wschodniego sąsiada. Podobne wstążki mieli też między innymi Diane Warren, Youn Yuh-jung i Paolo Sorrentino.

Oscary 2021 - laureaci:

Najlepszy film: "CODA", reż. Sian Heder, producenci: Philippe Rousselet, Fabrice Gianfermi i Patrick Wachsberger

Najlepsza reżyseria: Jane Campion - "Psie pazury"

Najlepszy aktor pierwszoplanowy: Will Smith - "King Richard: Zwycięska rodzina"

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa: Jessica Chastain - "Oczy Tammy Faye"

Najlepszy aktor drugoplanowy: Troy Kotsur - "CODA"

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Ariana DeBose - "West Side Story"

Najlepszy nieanglojęzyczny film: "Drive My Car" - Ryusuke Hamaguchi

Najlepsza animacja: "Nasze magiczne Encanto", reż. Jared Bush i Byron Howard, producenci: Yvett Merino and Clark Spencer

Najlepszy film dokumentalny: "Summer of Soul", reż. Ahmir "Questlove" Thompson, producenci: Joseph Patel, Robert Fyvolent i David Dinerstein

Najlepszy scenariusz oryginalny: Kenneth Branagh - "Belfast"

Najlepszy scenariusz adaptowany: Sian Heder - "CODA"

Najlepsze zdjęcia: Greig Fraser - "Diuna"

Najlepsza muzyka: Hans Zimmer - "Diuna"

Najlepsza piosenka: "No Time to Die" z "Nie czas umierać - Billie Eilish i Finneas O'Connell (muzyka i słowa)

Najlepszy montaż: Joe Walker - Diuna"

Najlepsze kostiumy: Jenny Beavan - "Cruella"

Najlepsza scenografia: Patrice Vermette, Zsuzsanna Sipos - "Diuna"

Najlepsza charakteryzacja i fryzury: Linda Dowds, Stephanie Ingram i Justin Raleigh - "Oczy Tammy Faye"

Najlepszy dźwięk: Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill i Ron Bartlett - "Diuna"

Najlepsze efekty specjalne: Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor i Gerd Nefzer - "Diuna"

Najlepszy film krótkometrażowy: "The Long Goodbye", reż. Aneil Karia, producent: Riz Ahmed

Najlepszy dokument krótkometrażowy: "The Queen of Basketball", reż. Ben Proudfoot

Najlepsza krótkometrażowa animacja: "The Windshield Wiper", reż. Alberto Mielgo, producent: Leo Sanchez