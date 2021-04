Oscary 2021: Kto wygra?

93. ceremonia rozdania Oscarów już w nocy z 25 na 26 kwietnia 2021 roku. Przed najbardziej niecodzienną galą w historii nagród Akademii, warto przyjrzeć się nominowanym. Kto wygra, kto może sprawić niespodziankę? Kogo wskazują krytycy, a kogo bukmacherzy? Wszystko w poniższym zestawieniu.

Najlepszy film

Nominowani:

1. "Judas and the Black Messiah"

2. "Mank"

3. "Minari"

4. "Nomadland"

5. "Obiecująca. Młoda. Kobieta"

6. "Ojciec"

7. "Proces Siódemki z Chicago"

8. "Sound of Metal"

Bukmacherzy i eksperci są zgodni - najważniejszego Oscara otrzyma "Nomadland". Film Chloé Zhao zdobył wcześniej Złotego Lwa w Wenecji, nagrodę publiczności podczas festiwalu w Toronto, Złoty Glob oraz wyróżnienia Gildii Producentów i Brytyjskiej Akademii Filmowej. "Nomadland" był od początku uznawany za faworyta i jego przegrana byłaby bez wątpienia o wiele większym zaskoczeniem od zeszłorocznej klęski "1917".

Za największego konkurenta filmu Zhao uchodzi "Proces Siódemki z Chicago". Film Aarona Sorkina otrzymał nagrodę Gildii Aktorów Filmowych dla najlepszej obsady, która często jest dobrym prognostykiem w oscarowym wyścigu. "Proces..." nie jest jednak faworytem w żadnej z pozostałych pięciu kategorii, w których został nominowany. Jeśli podczas ceremonii film Sorkina otrzyma Oscara za scenariusz i w jednej z kategorii technicznych (np. za montaż), twórcy "Nomadland" powinni zacząć się niepokoić.