Oscary 2021: Dziesięć nominacji dla filmu "Mank"

"Mank" Davida Finchera otrzymał aż dziesięć nominacji do Oscara. Oprócz najważniejszej statuetki produkcja ma szanse na wygraną w najważniejszych kategoriach: najlepszy reżyser (David Fincher), najlepsze zdjęcia (Erik Messerschmidt), najlepszy aktor (Gary Oldman) i najlepsza aktorka drugoplanowa (Amanda Seyfried).

"Mank" Davida Finchera otrzymał aż 10 nominacji do Oscara /materiały prasowe

Recenzja "Mank": Powrót różyczki [recenzja]

Akcja filmu "Mank" - oryginalnej produkcji Netfliksa - rozgrywa się w Hollywood w latach 30. XX wieku, które zostaje ocenione oczami zjadliwego krytyka społecznego i alkoholika - Hermana J. Mankiewicza (Gary Oldman), autora scenariusza "Obywatela Kane’a" dla Orsona Wellesa.



"To niewiarygodny film. Czarno-biała produkcja, która wygląda jak nakręcona w latach 30. ubiegłego wieku. 'Mank' wygląda jak film z lat 30. i ma ich klimat" - mówił o najnowszym dziele Finchera jego producent Eric Roth



"Mank" zdystansował konkurencję, otrzymując aż 10 nominacji do nagród Akademii.



Oscarowe nominacje ogłosili w poniedziałek aktorka Priyanka Chopra i jej mąż, piosenkarz Nick Jonas.

Nominację do Oscara w kategorii najlepsze zdjęcia otrzymał Polak Dariusz Wolski za "News of the World" Paula Greengrassa.



Obok Wolskiego, dla którego to pierwsza oscarowa nominacja, do Oscara za najlepsze zdjęcia nominowano: Joshuę Jamesa Richardsa ("Nomadland"), Erika Messerschmidta ("Mank"), Phedona Papamichaela ("Proces Siódemki z Chicago") oraz Seana Bobbitta ("Judas And The Black Messiah").

Szansę na Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa mają Viola Davis ("Ma Rainey: Matka Bluesa"), Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday"), Vanessa Kirby ("Cząstki kobiety"), Frances McDormand ("Nomadland") oraz Carey Mulligan ("Obiecująca. Młoda. Kobieta").



Najlepszym aktorem pierwszoplanowym może okazać się Gary Oldman ("Mank"), Chadwick Boseman ("Ma Rainey: Matka Bluesa"), Riz Ahmed ("Sound of Metal"), Anthony Hopkins ("Ojciec") lub Steven Yeun ("Minari").

Wśród nominowanych w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa znalazły się: Maria Bakalova ("Kolejny film o Boracie"), Glenn Close ("Elegia dla bidoków") Olivia Colman ("The Father"), Amanda Seyfried ("Mank") i Yuh-Jung Youn ("Minari"). W kategorii najlepszy aktor drugoplanowy nominacje otrzymali: Sacha Baron Cohen ("Proces siódemki z Chicago"), Daniel Kaluuya ("Judas And The Black Messiah), Leslie Odom Jr. ("Pewnej nocy w Miami..."), Paul Raci ("Sound of Metal") i Lakeith Stanfield ("Judas And The Black Messiah").

Wśród tytułów nominowanych do Oscara w kategorii "najlepszy film międzynarodowy" zabrakło "Szarlatana" Agnieszki Holland. Ten obraz został zgłoszony jako czeski kandydat. Polskę reprezentował film "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, ale odpadł on z rywalizacji już na wcześniejszym etapie - nie trafił na tzw. "krótką listę". O Oscara powalczą przedstawiciele Danii ("Na rauszu" Thomasa Vinterberga), Hongkongu ("Better Days" Dereka Tsanga), Rumunii ("Collective" Alexandra Nanau), Tunezji ("The Man Who Sold His Skin" Kaouthera Bena Hani) oraz Bośni i Hercegowiny ( "Aida" Jasmili Żbanić).

W kategorii najlepszy pełnometrażowy film animowany nominacji nie otrzymał "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego, czyli przejmująca opowieść o przemijaniu i rodzinnym mieście twórcy - Łodzi. O statuetkę powalczą natomiast "Co w duszy gra" Pete'a Doctera, "Onward" Dana Scanlona, "Over The Moon" Glena Keane'a, "A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon" Richarda Phelana i Willa Bechera, a także "Wolfwalkers" Tomma Moore Rossa Stewarta.

93. gala rozdania Oscarów odbędzie się 25 kwietnia. Za jej produkcję odpowiadać będą: reżyser Steven Soderbergh, nagrodzony przez Akademię za reżyserię filmu "Traffic", Stacey Sher - producentka takich filmów jak "Django" i "Erin Brockovich" oraz Jesse Collins - producent wielu gal i widowisk telewizyjnych.

Na początku lutego Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej poinformowała, że tegoroczna gala rozdania Oscarów będzie transmitowana na żywo z kilku lokalizacji. Jedną z nich będzie Dolby Theatre, w którym od 2002 roku odbywa się ceremonia (do 2012 roku nosił nazwę Kodak Theatre). Na razie nie ujawniono, jakie inne lokalizacje są brane pod uwag.

Nominacje do Oscarów 2021:

Najlepszy film:

"Ojciec"

"Judas and the black Messiah"

"Mank"

"Minari"

"Nomadland"

"Obiecująca. Młoda. Kobieta"

"Sound of Metal"

"Proces Siódemki z Chicago"

Najlepszy reżyser:

Thomas Vinterberg - "Na rauszu"

David FIncher - "Mank"

Lee Isaac Chung - "Minari"

Chloe Zhao - "Nomadland"

Emerald Fennell - "Obiecująca. Młoda. Kobieta"



Najlepsza aktorka:

Viola Davis - "Ma Rainey’s Black Bottom"

Andra Day - "The United States vs. Billie Holiday"

Vanessa Kirby - "Cząstki kobiety"

Frances McDormand - "Nomadland"

Carey Mulligan - "Obiecująca. Młoda. Kobieta"



Najlepszy aktor:

Riz Ahmed - "Sound of Metal"

Chadwick Boseman - "Ma Rainey’s Black Bottom"

Anthony Hopkins - "Ojciec"

Gary Oldman - "Mank"

Steven Yeun - "Minari"



Najlepsza aktorka drugoplanowa:

Maria Bakalova - "Kolejny film o Boracie"

Glenn Close - "Elegia dla bidoków"

Olivia Colman - "Ojciec"

Amanda Seyfried - "Mank"

Yuh-Jung Youn - "Minari"

Najlepszy aktor drugoplanowy:



Sacha Baron Cohen - "Proces Siódemki z Chicago"

Daniel Kaluuya - "Judas and the Black Messiah"

Leslie Odom Jr. - "Pewnej nocy w Miami..."

Paul Raci - "Sound of Metal"

Lakeith Stanfield - "Judas and the Black Messiah"

Najlepszy scenariusz oryginalny:

"Judas and the Black Mess"

"Minari"

"Obiecująca młoda kobieta"

"Dźwięk metalu"

"Story

"Proces Siódemki z Chicago"



Najlepszy scenariusz adaptowany:

"Kolejny film o Boracie"

"Ojciec"

"Nomadland"

"One Night in Miami"

"Biały tygrys"

Najlepszy film międzynarodowy:

"Na rauszu"

"Shao Nian De Ni"

"Aida"

"Kolektyw"

"L'Homme qui avait vendu sa peau"

Najlepsza pełnometrażowa animacja:

"Naprzód"

"Over The Moonn"

"Baranek Shaun - Farmaggedon"

"Co w duszy gra"

"Wolfwalkers"

Najlepszy pełnometrażowy dokument:



"Collective"

"Crip Camp"

"The Mole Agent"

"My Octopus Teacher"

"Time"

Najlepsze zdjęcia:

Sean Bobbitt "Judas and the Black Messiah"

Erik Messerschmidt "Mank"

Dariusz Wolski "News of the World"

Joshua James Richards "Nomadland"

Phedon Papamichael "Proces siódemki z Chicago"





Najlepszy montaż:

"Ojciec"

"Nomadland"

"Obiecująca. Młoda. Kobieta"

"Sound of Metal"

"Proces Siódemki z Chicago"



Najlepsza muzyka:

"Co w duszy gra"

"Mank"

"Minari"

"Nowiny ze świata"

"Pięciu braci"



Najlepsza piosenka:

"Fight For You" - "Judas and the Black Messiah"

"Hear My Voice" - "Proces Siódemki z Chicago"

"Husavik" - "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga"

"lo Sì (Seen)" - "The Life Ahead, La Vita Davanti a Se"

"Speak Now" - "One Night in Miami..."



Najlepsze kostiumy:

"Emma"

"Ma Rainy - matka bluesa"

"Mank"

"Mulan"

"Pinokio"



Najlepsza scenografia:

"Ojciec"

"Ma Rainey’s Black Bottom"

"Mank"

"News of the World"

"Tenet"



Najlepsza charakteryzacja:

"Emma"

"Hillbilly Elegy"

"Ma Rainey’s Black Bottom"

"Mank"

"Pinokio"



Najlepszy dźwięk:

"Misja Greyhound"

"Mank"

"Nowiny ze świata"

"Co w duszy gra"

"Sound of Metal"