Warto również wspomnieć, że z podobną radością i zaangażowaniem do kontynuacji podeszła Winona Ryder, odtwórczyni Lydii Deetz. Jakiś czas temu aktorka wyznała, że przez długi czas czekała na to, by móc wystąpić w kolejnej części. Przyjmując rolę Joyce Byers w popularnej produkcji Netflixa "Stranger Things", od razu zaznaczyła, że godzi się na występ w serialu pod jednym warunkiem. Jeśli w międzyczasie Burton oficjalnie ogłosiłby drugą część, twórcy serialu mieli pozwolić jej wziąć udział. Całe szczęście, praca nad nowymi odcinkami serii nie kolidowała ze zdjęciami na planie filmu.

Jenna Ortega zachwycała na planie. Współpracownicy nie mogli wyjść z podziwu

Do obsady z pierwszej części dołączyła także nowa twarz, ceniona przez Burtona młoda aktorka, Jenna Ortega ("Wednesday"). W wywiadzie udzielonym Access Hollywood Michael Keaton zachwalał młodą współpracowniczkę. Dostrzegł w niej pasującą do filmu energię i przyznał, że została idealnie obsadzona.

"Kiedy ludzie mówią 'cóż, urodziła się do tej roli', zaczynam się zastanawiać, czy ona dosłownie nie urodziła się, żeby to zagrać. To takie oczywiste. Ona jest naprawdę miłą młodą kobietą, jak i również naprawdę inteligentną. I ma w sobie to coś. Wystarczyło, że się pojawiła, a ja powiedziałem: 'O tak, ona to rozumie. Pasuje do niej jak ulał'".