"Ćwierć wieku to nawet z perspektywy historii filmu wygląda bardzo poważnie. Przez tyle już lat świętujemy głos Polskiej Akademii Filmowej - wyjątkowego grona najwybitniejszych polskich filmowych twórców. To ich talent i autorytet stanowią o sile Orłów. Ćwierć wieku to także okazja, by spojrzeć w przyszłość. Akademia poszerza cały czas swoje szeregi o członków nowego pokolenia najlepszych filmowców. Wystarczy porównać listę pierwszych Nominowanych z najnowszymi Laureatami. To już zupełnie inna kinematografia, a Orły też się do tego przyczyniły. Chcę też podziękować wszystkim, którzy w imieniu Akademii organizują wręczanie nagród z oddaniem i odpowiedzialnością wobec całego środowiska filmowego. Dzięki nim wkrótce nowe 25. Orły znowu pofruną w ręce najlepszych" - mówi Dariusz Jabłoński, Prezydent Polskiej Akademii Filmowej i pomysłodawca Orłów.

"IO" Jerzego Skolimowskiego z 11 nominacjami do Orłów

Nazwiska nominowanych do PNF Orły 2023 - przyznawanych przez Polską Akademię Filmową - odczytano podczas konferencji prasowej w warszawskim studiu Canal+.

Najwięcej nominacji - aż 11 - otrzymał polski kandydat do Oscara - "IO" Jerzego Skolimowskiego. Osiem nominacji przypadło filmowi "Johnny" Daniela Jaroszka, siedem statuetek może zdobyć "Silent Twins" Agnieszki Smoczyńskiej.

Poza nominacją w kategorii najlepszy film "IO" ma również szanse na statuetki w kategoriach: najlepsza aktorka (Sandra Drzymalska), najlepszy aktor drugoplanowy (Mateusz Kościukiewicz), najlepsza reżyseria (Jerzy Skolimowski), najlepszy scenariusz (Jerzy Skolimowski i Ewa Piaskowska), najlepsze zdjęcia (Michał Dymek), najlepszy montaż (Agnieszka Glińska), najlepsza muzyka (Paweł Mykietyn), najlepsza scenografia (Mirosław Koncewicz i Roberta Amodio), najlepsze kostiumy (Katarzyna Lewińska), najlepszy dźwięk (Radosław Ochnio i Marcin Matlak).

Film Jerzego Skolimowskiego jest polskim kandydatem do Oscara. Obraz znalazł się wśród pięciu nominowanych filmów w kategorii "najlepszy film międzynarodowy". Z kolei "Silent Twins" Agnieszki Smoczyńskiej zdobyło Złote Lwy na ubiegłorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Wśród nominowanych za najlepszą reżyserię znaleźli się: Damian Kocur ("Chleb i sól"), Aleksandra Terpińska ("Inni ludzie"), Jerzy Skolimowski ("Io"), Anna Jadowska ("Kobieta na dachu") i Agnieszka Smoczyńska ("Silent Twins").

W kategorii "najlepszy scenariusz" szansę na statuetkę mają: Damian Kocur ("Chleb i sól"), Aleksandra Terpińska ("Inni ludzie"), Jerzy Skolimowski i Ewa Piaskowska "(Io"), Maciej Kraszewski ("Johnny"), Anna Jadowska ("Kobieta na dachu") i Jacek Lusiński oraz Szymon Augustyniak ("Śubuk").

Szanse na Orła za najlepsze zdjęcia mają zaś: Łukasz Gutt ("Broad Peak"), Tomasz Woźniczka ("Chleb i sól"), Michał Dymek ("Io"), Jolanta Dylewska ("Orzeł. Ostatni patrol") i Jakub Kijowski ("Silent Twins").

Orły 2023: : "Johnny" i "Śubuk" mają po trzy aktorskie nominacje

O miano najlepszego aktora rywalizować będą: Ireneusz Czop ("Broad Peak"), Tomasz Schuchardt ("Chrzciny"), Jacek Beler ("Inni ludzie"), Dawid Ogrodnik ("Johnny") i Piotr Trojan ("Johnny").



Orła dla najlepszej aktorki mają szansę zdobyć: Katarzyna Figura ("Chrzciny"), Agnieszka Grochowska ("Fu*king Bornholm"), Sandra Drzymalska ("Io"), Dorota Pomykała ("Kobieta na dachu") i Małgorzata Gorol ("Śubuk").

Wśród nominowanych do nagrody dla najlepszego aktora drugoplanowego znaleźli się: Sebastian Fabijański ("Apokawixa"), Andrzej Konopka ("Chrzciny"), Grzegorz Damięcki ("Fu*king Bornholm"), Mateusz Kościukiewicz ("Io") i Andrzej Seweryn ("Śubuk").

O tytuł najlepszej aktorki drugoplanowej powalczą zaś: Matylda Damięcka ("Apokawixa"), Maja Ostaszewska ("Broad Peak"), Magdalena Koleśnik ("Inni ludzie"), Maria Pakulnis ("Johnny") i Aleksandra Konieczna ("Śubuk").

W kategorii "najlepszy film europejski" nominację otrzymały: "Ennio" Giuseppe Tornatore, "Matki równoległe" Pedra Almodovara, "Najgorszy człowiek na świecie" Joachima Triera, "Paryż 13 dzielnica" Jacquesa Audiarda i "Vortex", Gaspara Noego.

O miano najlepszego filmu dokumentalnego powalczą: "Anioły z Sindżaru" Hanny Polak, "Lombard" Łukasza Kowalskiego, "Pisklaki" Lidii Dudy, "Silent Love" Marka Kozakiewicza i "Syndrom Hamleta" Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego.

Orły 2023: Kiedy poznamy laureatów?

Polskie Nagrody Filmowe Orły są przyznawane od 1999 roku. Najlepsze filmy są wyłaniane dzięki głosom członków Polskiej Akademii Filmowej: wybitnych filmowców, przedstawicieli wszystkich zawodów filmowych. Głosowanie jest dwuetapowe, korespondencyjne i tajne aż do ogłoszenia wyników.

Zwycięzców poznamy podczas gali, która odbędzie się 6 marca. Natomiast 1 marca dowiemy się, kto otrzyma Nagrodę za Osiągnięcia Życia.

W 2022 r. nagrodą dla najlepszego filmu uhonorowano "Aidę" Jasmili Zbanic. W poprzednich latach statuetka trafiła do "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego, "Bożego Ciała" Jana Komasy, "Zimnej wojny" Pawła Pawlikowskiego, "Cichej nocy" Piotra Domalewskiego i "Wołynia" Wojciecha Smarzowskiego.