​Organizatorzy festiwalu w Cannes szukają nowego terminu

Festiwal filmowy w Cannes jak co roku miał się odbyć w maju, ale w związku z pandemią, został przeniesiony na przełom czerwca i lipca. Teraz jednak nadzieje na zorganizowanie imprezy w tym terminie również zostały rozwiane, bo zarządzenie prezydenta Emmanuela Macrona przedłużyło okres przymusowej kwarantanny we Francji. Organizatorzy mają jednak nadzieję, że tegoroczna edycja festiwalu jednak się odbędzie.

Czy czołowych filmowców świata zobaczymy w tym roku w Cannes? /Stephane Cardinale - Corbis/Corbis /Getty Images

"W odpowiedzi na oświadczenie francuskiego prezydenta informujemy, że przełożenie 73. Międzynarodowego Festiwalu w Cannes na przełom czerwca i lipca nie jest możliwe. Trudno mieć nadzieję na to, że tegoroczny festiwal odbędzie się w takiej formie jak poprzednie edycje" - czytamy w oświadczeniu organizatorów festiwalu. 13 kwietnia Emmanuel Macron w swoim orędziu do narodu poinformował, że co najmniej do połowy lipca nie będą mogły być organizowane żadne imprezy masowe.



"Jesteśmy w trakcie wielu rozmów z francuskimi i zagranicznymi filmowcami. Zgadzają się oni, że festiwal w Cannes to ważny filar dla przemysłu filmowego i konieczne jest zbadanie wszystkich możliwości pozwalających na organizację edycji 2020 w ten czy inny sposób" - zaznaczają w oświadczeniu organizatorzy festiwalu. Pierwotnie tegoroczny festiwal miał odbyć się w maju, ale termin został zmieniony z powodu pandemii koronawirusa.

Reklama

Jedną z ewentualnych możliwości jest przełożenie festiwalu na jesień. Kłopot w tym, że jesienią odbędą się inne duże festiwale filmowe - w Wenecji, Toronto i San Sebastian. Z kolei w październiku w Cannes zorganizowana zostanie kolejna edycja targów telewizyjnych MIPCOM.

Na pewno nie wchodzi w grę przeniesienie festiwalu do Internetu. Taką opcję wykluczył dyrektor festiwalu Thierry Fremaux. Możliwe, że w formie online zorganizowane zostaną na przełomie czerwca i lipca towarzyszące festiwalowi targi filmowe Marche du Film. Decyzja w tej sprawie wciąż nie została jednak podjęta. Targi filmowe w Cannes są kluczową imprezą dla przemysłu filmowego z całego świata. W zeszłym roku wzięło w nich udział ponad 12 tysięcy uczestników.